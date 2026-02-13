Avanza la gran transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza: Hematología triplica sus cabinas de aislamiento

Más y más avances. La gran transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que incluye 11 actuaciones y en la que se van a invertir más de 11 millones de euros, está ya en su recta final. Una de las últimas obras concluídas ha sido las nuevas cabinas de Hematología, que se han ampliado de dos a seis y se han modernizado. Además, se ha renovado la planta del centro hospitalario en la que se encuentran, la seis, al completo. Las nuevas cabinas todavía no están en funcionamiento, pero se prevé que lo hagan en las próximas semanas.

Según ha explicado la gerente del sector sanitario Zaragoza II, Patricia Palazón, en la inaguruación de la obra, las nuevas cabinas de aislamiento cuentan con sistemas de presión positiva, filtrando el aire y circuitos diferenciados que reducen al mínimo el riesgo de infecciones. Ello hace de las nuevas habitaciones un espacio más amplio, con mayor capacidad asistencial, y tecnológicamente más avanzadas.

Además de estas características, la renovación en Hematología va a permitri que los pacientes tratados con terapias con células CART-T, una inmunoterapia que destruye células temorales de forma específica, puedan recibir todo el tratamineto en el hospital Miguel Servet. Hasta ahora, tenían que desplazarse a otras comunidades autónomas para ello. Palazón ha informaod de que este avance también es posible gracias a que, con la transformación, el hospital ha recibido la acreditación correspondiente para poder hacerlo.

La suma de características hace que la ampliación y renovación del espacio marque un punto y aparte en el área de Hematología, tal y como ha señalado la jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del hospital, Pilar Delgado. "En Hematología tratamos a pacientes con enfermedades que los hacen muy vulnerables. Muchos necesitan quimioterapia intensiva y necesitan estar durante unas semanas en régimen de aislamiento estricto para minimizar riesgos", ha señalado.

Según la planificación del Salud sobre el proyecto de transformación del Servet, las obras de Hematología habrían comenzando en el mes de julio y las habría financiado los fondos Next Generation.

Las obras de la transformación del Miguel Servet

Otra de las últimas actuaciones fue la renovación de la central de esterilización del hospital, en la que se realizan todos los procesos de limpieza y desinfección del material médico y quirúrgico que luego se utiliza en los pacientes. Esta obra se llevó a cabo durante el mes de diciembre y comprendió la instalación de cinco nuevas lavadoras que, según indicó su supervisor, Antonio Casado, "tienen más capacidad, son más rápidas y más sostenibles". Empezaron a funcionar a final de 2025.

Las otras obras de la gran transformación del Miguel Servet que ya han concluido son la reforma del área de urgencias destinada a atender a pacientes con procesos de Traumatología. La obra comprendió tres líneas de trabajo: la reforma de los boxes del número 30 hasta el 35, la ampliación de la sala de espera y la mejora de los circuitos. El coste total fue de 180.560 euros, según concretaron fuentes sanitarias.

Esta obra ya había terminado en octubre, como también lo había hecho el cambio de las lavadoras de los endoscopios. Así, se instalaron lavadoras especializadas para endoscopia digestiva con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en la limpieza industrial. El coste estimado fue de más de 211.700 euros.

También se instaló el nuevo equipo radiológico dinámico, llamado telemando, para las pruebas pediátricas funcionales, que son las digestivas y las urológicas y que permite mejorar el diagnóstico con una menor exposición de radiación.

Con estas obras concluidas, a las que se suma la reubicación de unidades de gestión en el espacio en el que estaba la antigua cafetería, la gran transformación del hospital Miguel Servet se acerca a su punto final. Por hacer quedarían solo tres obras más: las nuevas cabinas para el trasplante de médula, la reforma de las consultas de Neuropediatría y una última y más esperada: la reubicación de la uci pediátrica en el hospital Materno-Infantil del MigueL Servet. A estas se sumaría la puesta en marcha del hospital seguro, que comprende obras de secotrización, renovación en detección de incendios y alumbrado de emergencia y que también está en marcha.