Óscar López no rectifica y justifica sus palabras sobre Lambán como una "reflexión personal": "Nadie me va a dar lecciones sobre respeto"

Después de que Pilar Alegría censurase a su excompañero en el Consejo de Ministros, Óscar López, por achacar a la oposición realizada por el fallecido Javier Lambán los malos resultados en las elecciones de Aragón, este viernes ha sido Félix Bolaños quien lo ha enmendado por boca del Gobierno y del PSOE. Y eso que el propio político madrileño, lejos de rectificar, ha expresado que solo lanzó una "reflexión personal" y que no admite lecciones de respeto de "nadie" sobre el expresidente aragonés, fallecido el pasado mes de agosto, al que dice que "respetó en vida y sigo respetando a día de hoy".

Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia y miembro de la ejecutiva federal, de la que no forma parte López, ha destacado en cambio que “todos en el PSOE reconocemos la figura y legado de Javier Lambán”. En declaraciones a los medios este viernes ha tratado de dejar claro el rechazo a las palabras del ministro de Transición Digital y líder de los socialistas madrileños al asegurar que “este reconocimiento en el seno del PSOE es unánime”. “Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses”, concluyó.

Mientras el Gobierno y el PSOE buscan aislarse de la polémica, el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido directamente a Óscar López que se disculpe por sus palabras. "Discrepar en estos momentos en el PSOE te convierte en alguien proscrito en vida, pero no pensaba que pudiera serlo también tras el fallecimiento", ha arremetido el castellanomanchego durante una entrevista esta mañana en ‘Onda Cero’, para concluir que “deseo de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por devolverle algo de alma a la situación; no se puede traficar con el alma del socialismo".

"Discrepancia política"

Óscar López ha manifestado este mismo viernes que sus discrepancias con el exsecretario general del PSOE en esta federación son “desde el máximo respeto”. "Nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán; solo he expresado una opinión", ha zanjado en declaraciones a los medios antes de un acto esta mañana en El Escorial (Madrid).

Óscar López, Pilar Alegría y Pedro Sánchez, el pasado mes de septiembre. / Europa Press / Á. Pérez Meca

"Yo he hecho una reflexión política. Tengo una discrepancia política con determinada línea política, no ahora, siempre, llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié y quiero y respeto", señaló el titular de Transición Digital. En esta línea incidió en que a Lambán "lo respeté en vida y sigo respetando hoy", pero que este respeto personal no quita de que pueda manifestar una "discrepancia política con toda serenidad".

Conviene recordar que Óscar López, como adelantó este diario, estuvo el viernes 23 de enero, primer día de campaña, encerrado en la sede socialista en Conde Aranda para ayudar en el diseño de la estrategia electoral de Alegría de cara al 8F, donde la exministra portavoz ha igualado el suelo histórico del partido, con 18 diputados, como los cosechados, precisamente, por Javier Lambán en 2015, aunque esa vez pudo gobernar debido a que a su izquierda estaba Podemos, que sacó 14 diputados en ese entonces.

Terremoto de reacciones

La “discrepancia” de Óscar López ha generado un terremoto que ha traspasado las fronteras de Aragón para ser cuestionado hasta por el líder de la oposición. Tan solo habían pasado unos minutos cuando la política aragonesa, y hasta nacional en algunos casos, salió en tromba para exigir una rectificación y disculpa que no ha llegado.

Empezando por la ya citada Alegría, sucesora de Lambán al frente del PSOE aragonés y con conocidas discrepancias con el mismo, y siguiendo por figuras del ala lambanista del partido como Darío Villagrasa, número 2 en las listas del 8F; Mayte Pérez, senadora autonómica y consejera en los Ejecutivos de Lambán, siendo una de las personas de su máxima confianza; Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ, única gran institución que los socialistas aún conservan en la comunidad; o Carlos Pérez Anadón, otro de los históricos en las filas del partido en la comunidad.

Noticias relacionadas

En el lado opuesto, el presidente y ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, también salió al paso para denunciar que "no se puede caer tan bajo", en la misma línea que una de las figuras más destacadas del PP en la comunidad, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales. El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró", replicó por su parte Alberto Núñez Feijóo.