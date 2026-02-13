La borrasca Oriana golpea a Aragón: fin de semana de lluvia, viento, nieve y crecidas en los ríos

La borrasca Oriana ya está en Aragón y ha puesto en alerta a la comunidad para todo el fin de semana con fuertes rachas de viento huracanadas, lluvia, nieve y crecidas de los ríos. No va a faltar de nada en un temporal que ya está haciendo de las suyas en el resto del país y que en Aragón, ya este viernes, ha dejado precipitaciones en muchos puntos del territorio, subidas del caudal de los ríos Ebro y Gállego y uso obligatorio de cadenas en varias carreteras del Pirineo oscense.

Si lo que se quiere es buen tiempo, no se atisba un sábado y un domingo propicio para ello. Por partes. El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos en toda la comunidad e incluso de rachas huracanadas en las cotas más altas del Pirineo. Por su parte, en Zaragoza capital la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por viento, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h este sábado.

Esto ha llevado a que el Ayuntamiento de Zaragoza haya puesto en marcha el Plan Municipal de Emergencias hasta las 19.00 de este sábado, lo que conlleva el cierre de todos los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

También hay aviso naranja por viento en el Pirineo oscense, las zonas turolenses del Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo, el centro y sur de Huesca o las Cinco Villas y la Ribera del Ebro zaragozana.

El lunes, posible avenida del Ebro

Por su parte, el río Ebro se encuentra nuevamente en crecida a su paso por Zaragoza. Las previsiones indican un aumento significativo del caudal, aunque dentro de lo que se considera una crecida ordinaria. Este viernes presenta un caudal de 860 metros cúbicos por segundo en la capital. Con las lluvias previstas, podría llegar a duplicar su caudal, alcanzando los 1.800 metros cúbicos por segundo, y produciéndose una avenida el próximo lunes. Algunos tramos de los paseos de la ribera podrían verse inundado este viernes, por lo que se recomienda precaución y vigilancia.

El río Ebro, a su paso por Zaragoza este viernes. / Josema Molina

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) espera nuevas precipitaciones en la cuenca del Ebro desde la tarde de este viernes, que se prolongarán durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana del sábado. Se prevén lluvias intensas, con acumulaciones entre 70 y 100 litros por metro cuadrado, en la zona norte de la cuenca, desde la cabecera del Ebro en Cantabria hasta la del río Aragón, en cuya cabecera se esperan más nevadas que lluvias.

Respecto al río Gállego, este ya se ha desbordado en puntos como Zuera y a su llegada a Zaragoza se mantiene la vigilancia, specialmente los situados en el barrio de Santa Isabel. Zonas como el Salto el Cuervo presentan una gran acumulación de agua.

La zona del Salto del Cuervo, por donde pasa el Gállego, este viernes. / PABLO IBÁÑEZ

Nieve y carreteras

En el Pirineo oscense, la cota de nieve ha bajado a 700 metros este viernes y durante la mañana ha habido problemas en puntos como el Monrepós. A las 12.00 horas se ha activado el nivel rojo, obligando al uso de cadenas para circular entre Arascués y Lanave, aunque a primera hora de la tarde el tráfico ya se ha normalizado.

Por otro lado, se mantiene cortado por riesgo de aludes el acceso al Balneario de Panticosa (A-2606), donde este jueves ya fueron rescatadas las casi 500 personas que se habían quedado aisladas por el alud en la vía. Tampoco se puede circular por Llanos del Hospital de Benasque (A-139) y el puerto de Somport, a la altura de Candanchú (N-330a).

El pico del Moncayo, totalmente nevado. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha informado de que las condiciones actuales para ascender al Moncayo son "completamente invernales". Es decir, no es una ruta de senderismo. Este fin de semana se prevén nuevas nevadas que podrían complicar aún más la situación. "Ascender a este pico con nieve no es senderismo ni una simple excursión, sino una actividad que requiere de formación específica, experiencia y el uso obligatorio de material técnico adecuado", indican desde Montañas Segura.

Noticias relacionadas

En toda excursión de montaña y ante el peligro de los aludes es imprescindible estudiar la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento es uno de los principales factores de riesgo en el Moncayo, ya que puede hacer intransitable la montaña, dejar las laderas heladas y provocar temperaturas bajo cero. Del mismo modo, las rachas pueden ser tan intensas que llegan a desestabilizar a una persona y deben tenerse en cuenta los valores de sensación térmica en la zona, que pueden alcanzar los -21ºC en la cima.