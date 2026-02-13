La CHE espera crecidas importantes en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro: estos van a ser los más afectados

La Confederación Hidrográfica del Ebro espera, debido al pronóstico meteorológico de precipitaciones para este viernes y sábado, crecidas importantes en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro. Los que van a registrar las mayores crecidas son los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Ega, Arga e Irati alto, y, en menor medida, los ríos Zadorra, Irati bajo, Aragón, Gállego, Najerilla y Jalón.

Durante las últimas 24 horas, se han registrado precipitaciones débiles o moderadas irregularmente repartidas por toda la cuenca del Ebro. En el Pirineo, Prepirineo y el Sistema Ibérico occidental se han recogido entre 10 y 20 litros por metro cuadrado. En el resto de la cuenca los acumulados no han alcanzado los 10. Estas precipitaciones, junto con la fusión de la nieve de las cotas más bajas, han dado lugar a crecidas ordinarias en los ríos Aragón, Gállego, Alcanadre, Vero, Cinca, Ésera, Najerilla y Jalón.

"La mayor parte de estas crecidas están siendo absorbidas o controladas por los grandes embalses de la cuenca, lo que ha hecho que algunos de ellos hayan realizado vertidos controlados para laminar las avenidas y gestionar los volúmenes almacenados al mismo tiempo", según la CHE. Así, destacan los 400 metros cúbicos por segundo vertidos por Yesa, o los 100 y 150 vertidos por Mansilla y Barasona respectivamente.

Predicción

Este viernes y sábado, la borrasca dejará en la cuenca del Ebro entre 50 y 120 litros por metro cuadrado en la franja más septentrional desde la cabecera del Ebro hasta la cuenca del Gállego. En la Ibérica occidental y el Pirineo oriental se esperan 30-50 litros por metro cuadrado. En el resto de la mitad norte de la cuenca se recogerán entre 10 y 20 y en la mitad sur no se superarán los 10.

En el Ebro se esperan caudales próximos a la crecida máxima ordinaria desde Miranda de Ebro hasta la confluencia con el río Aragón. "A partir de ese punto y hasta desembocadura los caudales se esperan por debajo del valor de la máxima crecida ordinaria", indican.

Como caudales más significativos la CHE destaca que en el Ebro en Miranda se esperan 400-600 metros cúbicos por segundo -madrugada del domingo-, en el Ega en Estella 150-250 -tarde del sábado-, en el Arga en Echauri 600-800 -tarde del sábado-, en el Irati en Liédena 200-400 metros cúbicos por segundo --tarde del sábado-, en el Ebro en Logroño 800-1000 -mañana del domingo- y en el Ebro en Castejón 1500-1800 -tarde del domingo-.