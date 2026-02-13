El colegio Peñaflor de Zaragoza se moviliza en redes para exigir un comedor: "Los alumnos comen de táper cada día"

Muchos años de espera y un movimiento final. Las familias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Peñaflor de Gállego Zaragoza se han movilizado en redes sociales -Instagram y TikTok- para denunciar que hace ya quince años que reivindican un comedor escolar y diez que tienen la cocina instalada. Sin embargo, los escolares comen en táper cada día. "En el colegio de Peñaflor se puede comer de todo... Si te lo traes de casa", denuncia una alumna en el último vídeo publicado. Tras ella, la voz de otro estudiante. "Quiero dejar esto -dice uno mientras señala un táper- y quiero comer con esto -añade con una bandeja en la mano".

Según explica la AMPA en varios vídeos de su cuenta de Instagram, de usuario ampapenaflor, el colegio Peñaflor es un colegio público -el único, afirman, de Zaragoza- que tiene un comedor habilitado pero no cuenta con servicio de cocina. "El edificio está construido, la cocina está instalada y, la inspección, superada", exponen. Pero añaden que "aun así, los alumnos comen de táper cada día".

La AMPA informa de que esperaron más de diez años para tener una cocina en el colegio y, tras una década "peleando" por esa situación, todavía no pueden emplearla. "Me parece una vergüenza que tengamos todas estas instalaciones ya preparadas y no haya posibilidad de que nuestros niños y niñas puedan usar un comedor escolar", denuncian.

Las familias pusieron en marcha la cuenta de Instagram este mes de enero, y según explican el motivo no fue la cita con las urnas, ahora ya superada. "El motivo principal es que los pliegos que sacaron en diciembre, donde se adjudicaban los comedores y donde nos habían prometido que este comedor saldría licitado, curiosamente no han salido", relatan. Es por esta razón, para poder tener un comedor donde los escolares "coman como el resto de la ciudad de Zaragoza", por la que se han movilizado.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que tanto la alcaldesa de Peñaflor como el centro es conocedor de que la gestión del comedor se va a licitar para entrar en servicio en septiembre, ya que las instalaciones han tenido que pasar las correspondientes inspecciones. Además, sostienen que han invertido cerca de 60.000 euros en equipar la cocina, y que el Ayuntamiento de Zaragoza les ha dotado de un espacio en el que comer, unas atenciones que aseguran que no había hecho ninguna otra administración educativa.

Pero, mientras tanto, las familias continúan con su campaña a través de las redes sociales para reivindicar que los niños de Peñaflor deberían tener los mismos derechos que los del resto de centros gestionados por el Gobierno de Aragón, que no comen de táper. Desde la AMPA sostienen que, además, organizan el comedor por su cuenta, contratando monitoras, pagando su Seguridad Social, haciéndose cargo de los seguros, creando un menú común y preparando un táper para los niños cada día. A ello suman el motivo económico al denunciar que el servicio "cuesta más dinero que uno de cualquier colegio público". El coste es de 80 euros mensuales.

Uno de los vídeos más impactantes publicados en las redes sociales es el que muestra una imagen simulada de un niño que explica que es neurodivergente, como el alumnado Acneae del centro que tiene necesidades específicas de apoyo, y que esperar a que el microondas termine de calentar su comida es difícil para él. "La espera se me hace muy larga", dice.

Y otra dificultad sería la falta de recursos para escolares con necesidades específicas. "En clase tengo una persona que me acompaña y me cuida. Aquí no es posible porque los dos monitores están para todos los niños", apunta. Y subraya: "No pedimos privilegios, pedimos un servicio de comedor escolar como el de todos los colegios públicos de Zaragoza".