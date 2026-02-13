¿Cuál es la especialidad médica que más abandonan los mir? Estos son los motivos en Aragón

La falta de médicos azota a España de un tiempo a esta parte. Y, en Aragón, este déficit también se ha dejado sentir. Un informe de este febrero sobre facultativos residentes en el país realizado por el Sindicato Médico de Granada, a través de su Centro de Estudios (Simeg), revela que, en números absolutos, Medicina de Familia es la especialidad en la que hay más abandonos de residentes. En concreto, a finales de 2024 se estaban formando, entre todas las comunidades, 8.505 profesionales de los 9.151 que deberían estar haciéndolo, según analiza el documento basándose en los datos del Ministerio de Sanidad. Por tanto, 646 residentes habían abandonado la formación, una decisión que golpea al territorio aragonés por el envejecimiento de su población y también por la dispersión de la región.

El informe del Sindicato Médico de Granada explica que los últimos datos de residentes en formación -no solo de médicos, sino también de enfermeros (eir), psicólogos (pir), biólogos (bir), etc.- del Ministerio de Sanidad datan de finales de 2024. Entonces, la tasa de abandono de facultativos fue de un 3,65%, superior a la del año anterior (3,2%). En números absolutos, la mayoría se concentraron en Medicina de Familia, con 646 abandonos. Son médicos que dejan de estar en las comunidades, entre ellas la aragonesa, que tiene una población cada vez más envejecida y que además es muy dispersa.

Además de los abandonos durante la formación, el análisis apunta también a los residentes que renuncian a su plaza. Tampoco aquí se desgranan por territorios los datos, y los más recientes son de 2021, pero cabe destacar que, entonces, renunciaron a la plaza de Medicina de Familia 29 residentes en todo el país, menos que el año anterior (55), pero una cifra que también explica por qué el déficit acuciante de profesionales que en Aragón se hace notar, sobre todo, en el medio rural.

Con el foco puesto en los médicos, y según se desprende del informe sindical, la comunidad mantiene un número de mir que apunta a ser proporcional a su cifra de población: 1.044. Se mantiene así a distancia de otras como Madrid, que con 6.364 médicos residentes es la primera en la lista, o Andalucía (5.919), Cataluña (5.581) y Valencia (3.517), que le suceden. La problemática en Aragón está en que la mayor parte se concentran en la ciudad de Zaragoza, lo que hace al medio rural sufrir más el déficit de profesionales sanitarios, sobre todo de Familia.

En concreto -y según los últimos datos recopilados en el informe, que no recogen posibles abandonos de la formación porque esta dura varios años -depende de la especialidad- y el Ministerio de Sanidad no ha publicado esta información en los últimos-, en Aragón hay 206 médicos de Familia en Zaragoza, 44 en Huesca y 35 en Teruel. Estos prestan asistencia en Atención Primaria, que es siempre esencial y que juega un papel todavía más esencial en comunidades como Aragón porque su población, envejecida, suele sufrir enfermedades crónicas y requiere, por tanto, profesionales que hagan un control de la medicación y un seguimiento del paciente desde los centros de salud.

La dispersión y el medio rural

En juego entra también otro factor clave: la dispersión. Aragón sufre despoblación en su medio rural, y la mayor parte se concentra en las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza, sobre todo en esta última, capital de la comunidad. Mientras en las tres hay hospitales, son muchos los pueblos aragoneses que solo cuentan con centros de salud o ambulatorios, con médicos de Familia que se convierten en esenciales para toda la población y, de nuevo, sobre todo para los más mayores, que son también la mayoría de los residentes del medio rural.

Para tratar de paliar esta situación, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón puso en marcha el decreto de difícil cobertura por el que se ofertan a los médicos las plazas así consideradas, que son las que se sitúan en zonas rurales o periféricas, mediante un concurso con la condición de que permanezcan tres años en ese puesto. En caso de cumplirlo, los estudiantes pasarían a ser personal fijo sin tener que hacer la oposición ni el concurso de méritos.

El informe incide en que el país encara un futuro de déficit de profesionales sanitarios. "Durante unos seis-siete años necesitaremos que, en muchas especialidades, se forme un importante número de médicos", sostienen. En el documento se explica que en los últimos se han incrementado las plazas convocadas de formación y se indica que este es "el buen camino". Precisamente el pasado 24 de enero, 1.402 aspirantes se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Zaragoza, y conocerán sus resultados en las próximas semanas.

Noticias relacionadas

Pero en el documento también se pone énfasis en que "hay que avanzar más, puesto que nos enfrentamos a las jubilaciones de médicos de las grandes promociones de los años ochenta". Al análisis suman que, pasados estos años de déficit, las jubilaciones de médicos volverán a brillar por su ausencia y quienes ahora han comenzado, o están por comenzar su formación, "tendrán dificultades para encontrar trabajo" cuando terminen su residencia en los años 2036 y 2037. Por eso, aseguran que "se necesita una planificación a medio y largo plazo para garantizar la formación de los egresados de las facultades, que van a aumentar mucho, y la reposición de las plantillas", y concluyen: "Pero de nada vale formarlos si luego no les ofrecemos estabilidad y buenas condiciones laborales y retributivas y algunos marchan fuera de España".