Las familias de niños con cáncer en Aragón urgen la reforma del hospital Infantil: "El hospital de día está masificado, no hay intimidad y la instalación está obsoleta"

La Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) ha alzado la voz este viernes contra el estado del hospital Infantil de Zaragoza, donde aseguran que el hospital de día donde se atiende a los pacientes "está masificado y no permite ninguna intimidad". Además, han señalado que la instalación en general está "obsoleta".

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que será el proximo domingo, desde Aspanoa han puesto el foco en reclamar una "reforma integral" del Infantil, anunciada por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón el año pasado pero, por el momento, sin avances. "No podemos continuar en esta situación. Hay que ponerse manos a la obra cuanto antes”, ha afirmado Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa. Sí celebran que próximamente se vaya a crear una nueva uci pediátrica en el hospital -donde la asociación colaborará económicamente-, pero piden ir más allá por las necesidades de los pacientes.

Además, han reclamado la puesta en marcha de un servicio de cuidados paliativos pediátricos a domicilio que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En Aragón no existe este servicio, que sí está presente en otras comunidades. "La Unidad de Paliativos Pediátricos está desarrollando una gran labor. Queremos reconocer su compromiso y entrega, que va mucho más allá del horario oficial”, ha explicado Tirado.

En este sentido, desde Aspanoa entienden que se debería dotar "de más medios humanos" a esta unidad para alcanzar el objetivo reclamado por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil . “Somos conscientes de que requiere un importante esfuerzo económico, pero lo consideramos imprescindible para avanzar en la calidad y la dignidad de la atención de estos niños y sus familias”, ha añadido el presidente.

Cerca de 30 nuevos diagnósticos en 2025

En cuando a las cifras de cáncer infantil, un total de 28 niños aragoneses fueron diagnosticados el año pasado. Esta cifra es ligeramente inferior a la media anual, que suele situarse entre 35 y 40 casos nuevos. "Al tratarse de una enfermedad rara, es habitual que existan años valle, como ha ocurrido en 2025, y otros en los que, por desgracia, se registran más diagnósticos y compensan esos descensos puntuales. La incidencia del cáncer infantil en Aragón se mantiene estable desde hace décadas", indican desde Aspanoa.

En total, Aspanoa atendió el año pasado a 206 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad: nuevo diagnóstico, tratamiento y seguimiento. A ellos hay que sumar a sus padres y a sus hermanos.

El domingo, gran flashmob jotero

A lo largo de esta semana, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, se han organiado diferentes actividades en Aragón. Ya este viernes, alrededor de 40 centros educativos de todo Aragón harán actividades de sensibilización con sus alumnos. Se trata de iniciativas como ir a clase con una prenda o un detalle dorado, pintar los muñecos de Aspanoa y hacer una guirnalda con ellos, e incluso formar un lazo dorado humano en el patio del colegio. El lazo dorado es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil.

Actos este viernes en Coraonistas Moncayo. / ASPANOA

El sábado 14 de febrero, a las 11.30 horas, en el Caixaforum de Zaragoza, se celebrará la gala anual de la Aspanoa. Un acto que estará conducido por el periodista Vicente Alcaide y que contará con magia (Calamidad y Desastre) y música (coro infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza). También se entregarán diplomas a los voluntarios que cumplen años de colaboración con Aspanoa. Además, la investigadora Clara Malo, del I3A de la Universidad de Zaragoza, explicará en qué consiste el proyecto de investigación que está desarrollando con financiación de Aspanoa.

Por último, el domingo 15 de febrero, con el impulso de la asociación Jotéate, se celebrará el famoso flashmob jotero en las tres capitales de provincia. La cita es a las 17.00 horas en la plaza del Torico (Teruel), en la plaza del Pilar (Zaragoza) y en la plaza López Allúe (Huesca). Además, las principales fuentes de la ciudad de Zaragoza brillarán esa noche en dorado y la Virgen del Pilar lucirá el manto de Aspanoa durante toda la jornada.