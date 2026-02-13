Las heridas de otra deslocalización en el automóvil: vía libre para la pérdida de 50 empleos en La Almunia (Zaragoza)

La herida ya tiene fecha. El próximo 21 de febrero se harán efectivas las primeras extinciones de contratos por el cierre de Trigo Quality, la subcontrata asentada en el polígono La Cuesta de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) que prestaba servicios para Saint-Gobain Sekurit, la división del grupo francés en el negocio de vidrio para el automóvil. El ajuste laboral, que supone la pérdida de 50 empleos, es consecuencia de una deslocalización de actividad a Marruecos, un caso que vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de la industria auxiliar del motor en Aragón.

La empresa y el comité han alcanzado un preacuerdo para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE). Este ha sido avalado por una amplia mayoría de la plantilla con 21 votos a favor y dos en contra, dando así vía libre a un despido colectivo que afecta a 25 personas de forma directa, a los que suman la pérdida de otros tantos en empresas de trabajo temporal (ETT).

Las condiciones del ERE

El pacto, negociado por la representación de la plantilla liderada por la Federación de Industria de CCOO Aragón, fija una indemnización de 25 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Para el cálculo del salario regulador se tomará como referencia el salario bruto anual de 2025 incrementado en un 3,1%. Además, se reconoce la antigüedad derivada de periodos previos trabajados a través de ETT en el mismo puesto o en funciones equivalentes, siempre que haya existido continuidad en la prestación de servicios.

Fuentes sindicales subrayan que este punto ha sido clave en la negociación, ya que una parte significativa de la plantilla había accedido al puesto mediante contratos temporales antes de consolidar su vinculación laboral con la empresa. El acuerdo incluye también la posibilidad de conceder permisos retribuidos al 100% del salario fijo mensual en situaciones de falta de productividad o de insuficiencia temporal de carga de trabajo durante el periodo de transición.

El ERE certifica un golpe industrial para La Almunia de Doña Godina y la comarca de Valdejalón. A los 25 empleos directos afectados por el despido colectivo se suman entre 15 y 17 trabajadores de una ETT cuyos contratos finalizarán con la extinción de la actividad. Y la sangría se ampliará a finales de marzo, cuando está previsto que concluyan las labores logísticas que desarrolla otra empresa en el mismo recinto, lo que implicará la supresión de una decena adicional de puestos.

En total, la deslocalización borrará del mapa medio centenar de empleos vinculados a la planta que es propiedad de Saint-Gobain, que se había reactivado hace cuatro años tras permanecer cerrado desde 2010, cuando este grupo francés clausuró una fábrica de tratamiento de vidrio plano para la construcción. El cese se debe ahora a la decisión de su división Sekurit de concentrar en Kenitra (Marruecos) los retrabajos y operaciones de calidad de vidrio para automoción que hasta ahora se realizaban en Aragón.

Aunque oficialmente no se ha confirmado el cierre definitivo de las instalaciones, fuentes sindicales dan por hecho que el centro quedará completamente sin actividad una vez culminen las tareas pendientes.