Mobility City refuerza su apuesta por el emprendimiento en movilidad tras impulsar 13 iniciativas en 2025

Mobility City, el espacio de Fundación Ibercaja dedicado a la movilidad del futuro, sitúa el impulso al emprendimiento como uno de sus principales ejes de trabajo para 2026, tras cerrar 2025 con 13 iniciativas centradas en innovación y emprendimiento vinculadas a la movilidad. La actividad desarrollada el pasado año ha permitido que más de 70 personas --principalmente jóvenes emprendedores-- pudieran presentar, contrastar y avanzar en sus proyectos en diferentes jornadas y programas, en colaboración con Zebra, Sherpa Tribe y ¿Por qué no?, entidades que actúan como oficinas técnicas consultoras del sector.

La hoja de ruta se ha presentado en un encuentro celebrado esta este viernes en Mobility City, en el que han participado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el director de Mobility City, Jaime Armengol, junto con representantes de las entidades colaboradoras y diferentes startups y proyectos apoyados en el último año.

Durante la jornada, se ha hecho balance del trabajo realizado en 2025, en el que Mobility City se ha consolidado como un espacio de referencia para conectar empresas, startups, inversores y agentes institucionales con el objetivo de potenciar el emprendimiento en movilidad y favorecer el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades. En esta línea, se han reforzado alianzas con entidades del ecosistema de investigación e innovación, como la Cámara de Comercio, Fundación Aragón Emprende, clústeres empresariales, universidades o el CSIC.

Un año de despegue

Mobility City enmarca esta apuesta en su objetivo de ser un espacio de debate sobre movilidad sostenible y, a la vez, un catalizador de proyectos emergentes relacionados con movilidad, logística, ciberseguridad o smart cities. A lo largo de 2025, el conjunto de iniciativas ha reunido a más de 1.000 asistentes y ha contado con la participación de más de 40 startups.

Entre los programas impulsados, han destacado los Innovation Days, con cuatro jornadas temáticas dedicadas a seguridad vial, logística, almacenamiento y baterías, y ciudades inteligentes y sostenibles, que congregaron a cerca de 300 personas. También se celebró el Spain Innovation Summit, organizado junto a Zebra, con una asistencia aproximada de 300 participantes.

En paralelo, Mobility City y Zebra promovieron el Mobility Open Innovation Program, una propuesta de cuatro meses centrada en facilitar la validación tecnológica, el prototipado y la preparación para la inversión de 10 proyectos innovadores.

Otra de las iniciativas desarrolladas fue el programa de aceleración Start up Boost, impulsado por INCIBE Emprende y liderado por Sherpa Tribe, en colaboración con Fundación Ibercaja, Mobility City y el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del programa Startegy. El programa contó con 10 startups participantes y alrededor de 150 asistentes.

Asimismo, junto con ¿Por qué no? y el Ayuntamiento de Zaragoza, y también en el marco de Startegy, arrancó la segunda edición del Venture Builder Hangar 73, orientado a convertir oportunidades de innovación en proyectos empresariales viables y sostenibles mediante el codesarrollo entre equipos emprendedores y empresas consolidadas.

Nuevas propuestas para 2026

De cara a este año, Mobility City prevé continuar en la misma línea, con nuevas ediciones de Hangar 73 junto a ¿Por qué no?, cuatro nuevas jornadas Innovation Days con Zebra y el lanzamiento de un nuevo programa de aceleración, con un enfoque “más mediático y visible” para reforzar la proyección de Mobility City como hub de innovación y emprendimiento en movilidad.

