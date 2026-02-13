Nuevos despidos en los 'contact center': Majorel plantea un ERE en Zaragoza y aviva la sombra de la deslocalización

La dirección de Majorel SP Solutiones (antigua Qualytel), perteneciente a la multinacional francesa de servicios digitales Teleperformance, ha anunciado su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a su centro de Zaragoza, así como a los situados en Jerez, Salamanca, Barcelona y Madrid. De momento no hay cifras de afectados. La comisión negociadora se constituirá el próximo día 17 en Madrid y será entonces cuando se conozcan los datos concretos, pero el ajuste laboral genera incertidumbre y malestar sobre una plantilla que ronda las 700 personas en la capital aragonesa.

La palabra ERE ya no suena a excepción en esta empresa. Se trata del tercer despido colectivo en apenas cuatro años que se produce en este centro de atención al cliente --contact center, en la jerga del sector--, ubicado en el edificio El Trovador de Zaragoza. Y el sexto si se suman los ejecutados en el perímetro del grupo tras la integración en Teleperformance, un gigante de la externalización de procesos de negocio y la gestión de la experiencia del cliente con más de 500.000 empleados en el mundo y una potente red de plataformas en Latinoamérica.

Esta vez la empresa alega "causas organizativas y productivas", sin aludir a razones económicas en un grupo con un beneficio neto de 523 millones de euros en 2024 con 10.280 millones de facturación. Los sindicatos, sin embargo, ven en el ajuste de planttilla la sombra de la deslocalización de servicios a países con menores costes laborales.

De Qualytel a Teleperformance: una década de cambios y recortes

La historia del contact center zaragozano es también la de sus cambios de nombre. Inició su actividad hace más de 20 años como Qualytel y centrado en el servicio de atención al cliente de Vodafone. En 2008 pasó a manos de Arvato, del grupo alemán Bertelsmann, que a su vez se fusionó en 2019 con la marroquí Saham para lanzar la nueva marca global Majorel. La entrada de Teleperformance se produjo a finales de 2023, tras una de las operaciones más importantes en el sector a nivel mundial.

Cada transición societaria, según denuncian los sindicatos, ha ido acompañada de ajustes, modificaciones sustanciales de condiciones y pérdida de empleo.

En 2018, entre la plantilla propia y el personal contrato por ETT, el centro llegó a sumar alrededor de 1.400 trabajadores. Hoy son la mitad. “Ahora mismo estamos en el peor momento desde que yo estoy aquí”, explica Sheyla González Borrego, delegada de CGT en el comité de empresa de Zaragoza, donde también están representados CCOO, UGT, SOA y Osta. La reducción más intensa se ha producido desde 2023, con dos ERE consecutivos y un progresivo descenso del personal temporal.

Traslado del 45% de Lowi a Colombia

Si en 2020 la plataforma trabajaba con más de 300 empleados de ETT, actualmente apenas quedan 57. Buena parte de ese ajuste se vincula a la deslocalización de campañas. Uno de los principales clientes, la operadora de telefonía Lowi, trasladó en primavera cerca del 45% de su servicio a Bogotá (Colombia).

La estructura actual se reparte principalmente entre tres clientes: Vodafone, Lowi y Stellantis. Este último, con perfiles especializados en idiomas –especialmente en portugués–, ha resistido hasta ahora intentos de traslado a otras plataformas del grupo. El cliente, explican fuentes sindicales, ha defendido que el servicio continúe en la capital aragonesa, donde tiene un fuerte arraigo por su histórica fábrica de coches de Figueruelas.

La dinámica de la deslocalización no es nueva. Zaragoza ya perdió en su día parte del servicio de Vodafone porque se trasladó a Chile. Y ahora el foco vuelve a estar sobre nuevas reorganizaciones internacionales. Teleperformance dispone de 15 plataformas en Latinoamérica y una estructura global que facilita mover campañas allí donde los costes laborales son más bajos.

Desde junio, además, se han producido 30 despidos individuales en este centro, muchos de ellos de trabajadores mayores de 55 años. Una parte significativa de ellos han acabado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con reconocimiento de improcedencia.

Salarios al mínimo y jornadas parciales

El perfil de la plantilla dibuja otro rasgo del sector. Mayoría femenina, especialmente en turno de mañana -mujeres de entre 30 y 50 años, muchas con cargas familiares-- y estudiantes en el turno de tarde. Predominan las jornadas parciales no voluntarias.

El sueldo base llegó a verse superado el año pasado por la subida del salario mínimo interprofesional. La actualización del convenio del sector ha evitado que ocurriera lo mismo en 2026. “Estamos rozando el SMI”, asegura la delegada de CGT. La entrada en la empresa suele realizarse a través de formaciones no remuneradas y contratos temporales de ETT que se prolongan hasta el límite legal de 18 meses, segun denuncia desde este sindicato.

El anuncio del ERE en Majorel llega apenas unos días después de otro golpe al empleo en los contact center de la ciudad por la deslocalización del servicio de atención al cliente de WiZink, gestionado por Zelenza CEX, que se ha trasladado a Portugal. Allí, los trabajadores están peleando judicialmente para que se subroguen sus puestos al nuevo gestor del contrato, como exige el convenio del sector, o en su caso para ser indemnizados por sus despidos.