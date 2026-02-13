El pueblo con el atardecer más bonito de Aragón: una experiencia única para disfrutar de San Valentín en pareja

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan ¿cual es el mejor plan para disfrutar de este día en pareja? Nuestra comunidad esta llena de rincones mágicos, pero sin duda, Albarracín es uno de los pueblos más especiales para sorprender a tu pareja con una escapada romántica. Cuando cae el sol en este municipio de Teruel, reconocido como uno de los más bonitos de España, sus casas de piedra rojiza crean una estampa mágica para enmarcar. El pueblo se vuelve más íntimo y tranquilo cuando la mayoría de los turistas se retiran, permitiendo disfrutar de un paseo romántico.

Un paseo romántico al atardecer

Por ello, todos los sábados a partir de las seis de la tarde se ofrece un "tour al atardecer" dónde se recorren los distintos lugares emblematicos repasando el patrimonio, historia y leyendas del municipio. Algunos de los puntos más destacados de estas visitas guiadas bajo la luz del atardecer son: La Casa de la Julianeta, el Rincón del Abanico y la Plaza Mayor.

Si lo que buscas es una visión más panoramica, la muralla de Albarracín ofrece una estampa única para disfrutar del ocaso con una vista total del pueblo. Por otro lado, para hacer fotografías, el mirador de la Catedral es la mejor opción. A los pies de la Catedral es uno de los lugares más accesibles e imprescindibles para ver todas las luces y colores del pueblo.

Otra perspectiva distinta la aporta el mirador de Albarracín, al cruzar el río Guadalaviar, un espectacular rincón de la muralla abrazando el pueblo.

Sin duda, un recorrido ideal y con un ambiente intimo para terminar el día de la mejor manera tras explorar el entorno natural de la Sierra de Albarracín.

¿Dónde cenar y pasar la noche?

Son muchos los establecimientos que aprovechan la singularidad del entorno para ofrecer experiencias completas para celebrar San Valentín. El Hotel Suiza Bronchales ofrece un menú especial por 35 euros con aperitivo, plato principal y postre. Además, otra de las opciones es la media pensión a 155 euros por pareja.

Por otro lado, el Hostal de Griegos ofrece una escapada romántica para dos con habitación, cena, desayuno y una botella de cava y bombones por 95 euros entre los dos. Solo la cena, sale a 25 euros por persona.

Y por último, otro restaurante que ofrece menú de San Valentín es La Fragua en Noguera de Albarracín, con un precio de 69 euros por pareja.

Otros atardeceres únicos: Alquézar y Aínsa

Aunque es uno de los más expectaculares, Albarracín no es la única opción para disfrutar de un ambiente acogedor y romántico en Aragón. En la provincia de Huesca, podemos disfrutar tambien del atardecer en dos pueblos que no tienen desperdicio. Con la Sierra de Guara de fondo, cuando el sol se esconde, los principales monumentos y casitas de Alquézar se iluminan creando una imagen de cuento.

Por otro lado, en Aínsa desde el castillo y sus calles se puede disfrutar del anochecer dando un paseo romántico. El clima y ambiente que se crea es una experiencia inolvidable.