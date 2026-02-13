Las reclamaciones fiscales se disparan un 39% en Aragón y casi la mitad tienen razón

Litigar con la Administración no siempre es perder el tiempo. Bien lo saben los casi 2.800 contribuyentes y empresas de Aragón que ganaron la batalla en 2024 tras reclamar una liquidación, una sanción o un recargo por entender que habían pagado de más por sus impuestos. Para ello recurrieron al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de dirimir los conflictos fiscales entre contribuyentes y la Administración. En su caso, les dio la razón de forma total o parcial. Ese respaldo llegó, además, en pleno repunte de la conflictividad tributaria. Las reclamaciones presentadas se dispararon un 39% en el citado ejercicio, al pasar de 4.480 a 6.238.

Este procedimiento constituye un paso intermedio obligatorio antes de acudir a la justicia ordinaria. El TEAR actúa como vía administrativa previa para impugnar actos o decisiones de la Agencia Tributaria o relativos a tributos cedidos a las comunidades autónomas. Si el tribunal no resuelve en el plazo establecido --generalmente un año--, se produce el silencio administrativo, el contribuyente puede dar el salto a la vía judicial.

El incremento de las reclamaciones fiscales fue el más intenso entre las comunidades de régimen común, -las que se rigen por el sistema de financiación gestionado por el Estado español. Si se incluyen los territorios forales, ocupa el segundo lugar, solo superada por el País Vasco, cuyo incremento del 46% representa un volumen menor de casos debido a su régimen fiscal propio. Con esta subida, Aragón registra además su segunda cifra más alta de toda la serie estadística disponible (desde 2003), rozando el récord histórico de 6.881 reclamaciones alcanzado en 2013.

Crecen los litigios, pero se modera la tasa de éxito

El último balance del TEAR aragonés revela que no solo se reclama más, sino que en una proporción relevante se gana. El tribunal resolvió 6.426 expedientes (algunos arrastrados de años anteriores) y estimó total o parcialmente 2.784, es decir, casi en la mitad de los casos -en el 43,3%- se dio la razón al contribuyente. Dicho de otra manera, algo más de cuatro de cada diez reclamaciones terminan con una corrección --total o parcial-- de la actuación administrativa.

El porcentaje de éxito se sitúa en la parte intermedia de la clasificación autonómica, que está liderada por Cataluña (58,1%), Galicia (52,7%) y Comunidad Valenciana (51,57%). Eso sí, la tasa aragonesa baja respecto al año anterior, cuando fue del 48,3% (2.525 estimadas de las 5.227 que fueron resueltas). Por tanto, hay más litigiosidad, pero se modera la proporción de victorias.

El aumento de reclamaciones en Aragón va a contracorriente del conjunto del país, donde 2024 registró un descenso general del 17,9%. De hecho, solo hay otras tres comunidades que registren un alza de los pleitos. Y, sin embargo, el fenómeno convive con una paradoja social: los impuestos figuran en el puesto 28 de la lista de principales preocupaciones de los españoles, según el barómetro del CIS, muy lejos de los grandes asuntos que dominan la agenda ciudadana, como la vivienda, los problemas económicos o la política.

Que Aragón sea el territorio donde más crecen en número las reclamaciones en términos absolutos muestra una mayor disposición a recurrir. En paralelo, el volumen de resoluciones (6.426) sugiere que el tribunal ha mantenido un ritmo alto de trabajo para evitar que los expedientes se eternicen.

Los motivos de las reclamaciones

En cuanto al motivo de las reclamaciones, el líder indiscutible es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es el primer concepto todos los años y en 2024 volvió a serlo con 2.355 expedientes presentados y 2.568 resueltos. En este tributo, el TEAR estimó total o parcialmente 802 reclamaciones y desestimó 1.586, con 180 expedientes cerrados por otras causas (desistimientos, archivos o incompetencias).

El segundo concepto con más litigios administrativos es el impuesto sobre el Patrimonio, con 1.359 entradas. En este capítulo, el tribunal resolvió 1.062 asuntos y la inmensa mayoría terminaron con algún grado de razón para el contribuyente: 1.038 estimaciones (total o parcial), frente a 4 desestimaciones y 20 terminaciones por otras vías. Es una de las materias con mayor tasa de éxito para quien reclama.

Los siguientes en la lista son los actos del procedimiento recaudatorio (apremios, recargos, embargos, derivaciones), con 851 reclamaciones presentadas y 858 resueltas en 2024, de las que 529 se estimaron total o parcialmente; las controversias del Catastro, con 478 entradas y 492 resoluciones, que terminaron con 361 estimaciones; y el IVA, que sumó 519 entradas y 607 resueltas, pero con un resultado menos favorable al contribuyente (182 estimaciones frente a 380 desestimaciones). A menor escala, siguen pesando los tributos autonómicos ligados a operaciones patrimoniales, como ITP/AJD (259 entradas; 311 resueltas) y Sucesiones y Donaciones (155; 144), donde las disputas suelen girar en torno a valoraciones, tipos y bonificaciones.