Sara Cortés: "Para muchos epilenses, los carnavales son los mejores días del año"

Aunque los actos previos comenzaron el viernes, el inicio oficial del Carnaval es este fin de semana ¿Qué espera de estos días?

Por ahora, lo principal que deseamos es que el tiempo acompañe, porque estos días todos los epilenses estamos pendientes del móvil consultando la previsión. Más allá de eso, confío en que la gente salga a la calle, deje a un lado sus preocupaciones y disfrute al máximo de los que, para muchos, son los mejores días del año.

El año pasado se estrenaron como fiesta de Interés Turístico de Aragón ¿Lo notaron en un aumento en el número de visitas?

Lo cierto es que resulta complicado determinar si realmente aumentó el número de visitantes de fuera. En cualquier caso, cualquier iniciativa que contribuya a atraer gente y a promocionar nuestro pueblo es siempre bienvenida.

También lo presentaron hace unos días en Zaragoza.

Sí, el viernes 7 presentamos el Carnaval de Épila en la Diputación de Zaragoza y, al día siguiente, recorrimos las calles de la capital acompañados por unas 80 o 90 mascarutas, que llamaron mucho la atención y despertaron gran curiosidad entre quienes paseaban por allí.

¿Qué hace especial al Carnaval de Épila?

El ambiente tan especial que se respira en el pueblo, fruto de una tradición profundamente arraigada entre los epilenses. Es una celebración que forma parte de nuestra identidad y que, para muchos vecinos, representa los días más esperados y significativos del año.

¿Qué actos destacaría? ¿Hay alguna novedad?

Aunque las mascarutas son el acto más emblemático y el que más suele destacar la gente, también pondría en valor el desfile de Carnaval del domingo por la tarde. Además, este año incorporamos una novedad: una original batalla entre chicos y chicas ambientada en el universo de Juego de Tronos.

¿En qué consisten las mascarutas?

Las mascarutas consisten en cubrirse la cabeza con un taleguillo, a modo de máscara, para preservar el anonimato, y ponerse cualquier prenda que se tenga a mano en casa. Pero más allá del disfraz, hay algo especial: cambian la voz, se transforman y se dejan llevar, viviendo esos momentos con la emoción y la ilusión que hacen del Carnaval una experiencia única y llena de magia.

¿Todo el que quiera puede salir de mascaruta?

Sí, así es. Siempre digo que para entender de verdad el Carnaval de Épila hay que vivirlo desde dentro: ponerse un disfraz, mezclarse con la gente y salir a la calle dejándose llevar. Solo así se siente esa emoción que nos une y que hace que estos días sean tan especiales para todos. Por eso, desde el pueblo de Épila invitamos a todos aquellos que quieran a venir y compartir estos días con nosotros.

¿Cómo valora la participación de los vecinos?

La participación no deja de crecer; actualmente se sitúa en torno al 80 %. Es emocionante ver cómo las nuevas generaciones lo viven con tanta ilusión: tengo una sobrina de seis años que ya cuenta los días para que llegue el Carnaval y lo espera con auténtico entusiasmo.

En eso puede influir los actos que desde hace años organizan para escolares. ¿Es también una forma de asegurar el relevo generacional?

Sí, sin duda. Es fundamental reconocer la implicación de los profesores, que se vuelcan desde el primer momento en la organización y preparación de las actividades. Su compromiso es clave para que todo salga adelante.