Lo que unió Óscar López en el PSOE Aragón: Alegría cierra filas con las voces calladas del lambanismo

Una respuesta en una entrevista que hubiera pasado desapercibida en cualquier otro contexto se ha convertido en asunto clave de la política nacional y aragonesa en los últimos dos días. Las palabras del ministro de Transición Digital Óscar López, achacando al expresidente Javier Lambán la derrota electoral de Pilar Alegría el pasado domingo, han provocado un vendaval político.

En Aragón, las voces calladas del 'lambanismo' han vuelto a la superficie y, después de mucho tiempo en silencio, figuras como Carlos Pérez Anadón, Ignacio Urquizu, Javier Sada o Mariví Broto, entre muchos otros, han recuperado su altavoz para reivindicar al político ejeano. Y por primera vez en mucho tiempo en el PSOE Aragón no ha habido bandos: Pilar Alegría marcó el paso desde la secretaría general pidiendo respeto a la federación aragonesa, a los expresidentes de Aragón y reivindicando la figura de un Lambán al que no ha dejado de mencionar en su campaña electoral.

La situación no es baladí. Desde que Javier Lambán perdiera las elecciones autonómicas de mayo de 2023, la guerra interna entre los lambanistas y alegristas se recrudeció hasta que la exministra portavoz tomó las riendas del partido, hace ahora un año. En este tiempo, no ha habido voces críticas con Pilar Alegría ni con Pedro Sánchez desde Aragón. Pero las palabras de un ministro socialista que participó en el diseño de la campaña de Alegría culpando al expresidente, fallecido hace seis meses, sin que éste evidentemente pudiera responderle, fueron demasiado para una parte importante del PSOE aragonés que puede guardar silencio para evitar que el barco siga perdiendo agua, pero que no aguanta en silencio ante un ataque directo a la figura de un referente para muchos socialistas aragoneses y del resto del país.

En estas circunstancias, y después de una derrota electoral que ha llegado pese a no llevarle en esta ocasión la contraria a Madrid, la secretaria general del PSOE regional no podía sino salir a achicar agua, poniéndose del lado del expresidente Lambán, a pesar de que su relación personal y política no fuera la mejor. Hace tiempo que Alegría sabe que defender el legado de Lambán suma, no resta, y así lo ha hecho durante toda la campaña electoral, celebrando sus logros a la par que los de Marcelino Iglesias o Santiago Marraco, los otros dos expresidentes socialistas.

La situación ha puesto en un brete, de paso, al propio PSOE y al Gobierno de España. Las ministras sucesoras de Alegría en el Consejo de Ministros se reparten entre el apoyo a la socialista aragonesa, y el camino del medio de culpar a la derecha de todo lo malo que le pasa al PSOE. El ministro Bolaños desacredita a López. Nadie habla desde Ferraz. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Aragón, pesos pesados del socialismo que ahora están más allá de una segunda fila, como Carlos Pérez Anadón, el expresidente de las Cortes, Javier Sada, el exdiputado Ignacio Urquizu o la exconsejera Mariví Broto mostraron su descontento con unas declaraciones "ofensivas".

"El legado político de Javier Lambán no puede ponerse en duda por nadie, y menos por un ministro socialista. Resultan ofensivas e incomprensibles las palabras de Óscar López,quien nos debe una disculpa a los compañeros y amigos del expresidente de Aragón", posteó Carlos Pérez Anadón en nombre de la Agrupación local de Delicias.

"Se puede discrepar, debatir, criticar… Pero la indecencia nunca es una opción, ni en la política ni en la vida, y las declaraciones de Oscar López acusando a Lamban del resultado electoral de Aragón, lo son. Disculparse y rectificar no es una alternativa, es una obligación", pedía Sada. La exconsejera Mariví Broto expresó: "Y ahora la culpa la tiene Lambán. No se puede ser más ruin. Espero la rápida disculpa para, al menos, aliviar la herida".

"Javier Lambán no solo fue un gran político, honesto y coherente sino que su apuesta por un PSOE Aragón con voz e identidad propia logró éxitos electorales que están lejos de igualarse hoy", ha trasladado el concejal de Zaragoza, Horacio Royo, deplazado del distrito del Rabal por Lola Ranera, que retuiteó el mensaje de Alegría.

También la exeurodiputada Isabel García señalaba que "no sé a qué vienen estas bochornosas declaraciones, no sé a quién benefician, al PSOE Aragón desde luego que no. Qué forma tan gratuita de hacer daño a tantas y tantas personas que trabajamos junto a Javier Lambán, quien se dejó la piel por un Aragón mejor".

Desde las federaciones del Alto Aragón, Teruel y Zaragoza, replicaron el mensaje de Pilar Alegría. Pero la federación zaragozana dio un paso más: el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero tildó de "injustas" las palabras "ante un compañero leal que antepuso los intereses de Aragón por encima de todo".