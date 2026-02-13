La violencia machista también se combate entre vecinos: nueva campaña de prevención en las comunidades aragonesas

Bajo los lemas “Comunidad libre de violencia machista” y “Tu relato puede salvar una vida”, la Delegación del Gobierno de España en Aragón y el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización dirigida a las comunidades de vecinos con el objetivo de prevenir, detectar y combatir la violencia de género desde el entorno más cercano, el propio edificio.

La iniciativa contempla la colocación de carteles informativos en portales, ascensores y zonas comunes de las comunidades adheridas, con mensajes claros que apelan a la implicación vecinal y facilitan los teléfonos de atención y emergencia: 016, 091 y 062. Además, la propuesta contempla un decálogo sobre qué hacer ante un caso de violencia de género en cada una de las comunidades.

Los últimos datos del informe del Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y Violencia de Género reflejan que el 76,1% de las agresiones a mujeres se produjeron en el interior de un domicilio, común o de uno de los miembros de la pareja o expareja, una cifra superior a la media de los últimos 15 años, que se situó en el 75,6%. Con esa premisa de que la violencia machista ocurre mayoritariamente en el ámbito privado, convierte a los vecinos en testigos potenciales de situaciones de riesgo.

Ruidos, discusiones, gritos, silencios prolongados o comportamientos extraños pueden ser señales de alerta ante las que no se debe permanecer indiferente. “Tres de cada cuatro mujeres son asesinadas en un domicilio, por ello, si los vecinos ven, oyen o sospechan que se está dando un caso de violencia de género deben dar la voz de alarma porque puede ser el primer paso para proteger a quien lo necesita”, ha explicado la subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero. De hecho, ha insistido Herrero, “la colaboración ciudadana es clave para romper el silencio que rodea a muchos casos de violencia de género”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, ha subrayado que los administradores de fincas y las comunidades tienen un papel fundamental como agentes de detección temprana. “Nuestros compañeros están concienciados, lo vivimos a diario y vamos a poner los medios antes de que suceda algo irremediable”, ha concretado el presidente. De esta manera, las comunidades ayudarán a canalizar la información y a activar los recursos disponibles cuando existe una sospecha fundada.

La iniciativa se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y refuerza el compromiso institucional por crear entornos seguros, promover la denuncia y proteger a las víctimas, recordando que cualquier persona puede y debe actuar si presencia o sospecha una situación de maltrato.

Los carteles incluyen mensajes directos y accesibles, con ilustraciones que representan la vida cotidiana en los edificios, para interpelar a vecinos de todas las edades y facilitar la identificación de posibles casos. Con esta campaña, la Delegación del Gobierno en Aragón y los Administradores de Fincas de Aragón apuestan por implicar activamente a la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista, recordando que una comunidad informada y comprometida puede salvar vidas.