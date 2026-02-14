Aragón celebra este domingo la masiva oposición de Enfermería: más de 6.400 opositores para 783 plazas
La cita se tenía que haber celebrado el pasado 8 de febrero, pero se reprogramó por las elecciones
Todo está listo en Aragón para celebrar este domingo la masiva oposición de Enfermería, para la que hay inscritos más de 6.400 opositores para un total de 783 plazas. La cita, de inicio, estaba prevista para el pasado 8 de febrero, pero se tuvo que reprogramar debido a la celebración de las elecciones autonómicas en Aragón.
El acceso a las aulas será a partir de las 9.30 horas y el comienzo de la prueba a las 10.00 horas. El examen se celebrará en las tres capitales de provincia. Concretamente, las sedes son la Escuela Politécnica Superior, en la ciudad de Huesca; aulas de distintos edificios de los campus Río Ebro y San Francisco, en Zaragoza; y la Escuela Universitaria Politécnica y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en Teruel.
De las más de 6.400 personas, en Huesca se presentan 697 aspirantes; en Zaragoza, 5.261y, en Teruel, 485. "Esta amplia convocatoria de oferta de empleo público para plazas de enfermería generalista contribuye de manera significativa a la estabilización del empleo, uno de los objetivos prioritarios del sistema sanitario en Aragón", han señalado este sábado desde el Gobierno de Aragón. La oferta incluye 528 plazas de acceso libre y cupos reservados, y 255 plazas por promoción interna.
Afecciones al tráfico
En la ciudad de Zaragoza, la oposición de Enfermería coincide este domingo con la celebración de la XVIII edición de la "Carrera del Ebro", en la que está previsto participen 4.000 personas y que incluye la realización de diferentes pruebas que comienzan a las 9.00 y 10.15. Por tanto, se prevén afecciones al tráfico de vehículos por cortes en distintas calles. "Se recomienda que el acceso en vehículo al campus Rio Ebro -donde se realizan oposiciones- se realice desde Av. María Zambrano", han indicado desde el Ejecutivo.
