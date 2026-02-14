Buenas noticias para los trabajadores de Teka en Zaragoza: el juez da la razón a los sindicatos en el conflicto de los contratos relevo

Los trabajadores de Teka en Zaragoza han conseguido que el juez estime la demanda presentada por el gabinete jurídico de CCOO y por parte del comité de empresa a finales de octubre, dando así la razón a una plantilla que reclamaba que se desbloquease el contrato de relevo. Esta fórmula fue pactada en el convenio, vigente hasta 2027, y permitía la prejubilación de los empleados a partir de los 61 años acompañada de esta fórmula. Sin embargo, la empresa ejecutó 18 prejubilaciones el pasado 2024 y alegó entonces que, por cambios en la normativa de cotización, ya no estaban obligados a continuar con ello.

El conflicto, que ha sido paralelo a la negociación del ere planteado por Teka Industrial en toda España, acabó en los tribunales y este pasado viernes el Juzgado de lo Social número 8 estimó la demanda tras cuatro meses de vistas, algunas incluso coincidentes con las negociaciones para el despido colectivo. De esta forma, el contrato relevo debería quedar desbloqueado en las próximas semanas y la dirección deberá acompañar las prejubilaciones de los contratos de relevo necesarios hasta que el convenio ya no esté vigente. Es decir, Teka tiene que compensar las salidas que se produjeron en 2025 y las que se produzcan en 2026 y 2027.

"Al final ha quedado claro que la parte social tenia razón en sus reivindicaciones y el juez así ha fallado", celebra el comité de empresa (CCOO, UGT y OSTA) en un comunicado en el que instan a la dirección a que "cumpla con lo dictado en la sentencia y termine ya con el perjuicio al que está sometiendo a los afectados, a los cuales lleva negando un derecho reconocido desde enero de 2025".

Imagen de la planta de Teka en Zaragoza. / Josema Molina

En ese sentido, la plantilla espera tener noticias ya esta próxima semana y sentarse para solucionar un problema que, insisten, "ha generado la dirección de Teka España". "Deseamos que no se demore mas este tema y no nos veamos obligados a iniciar un conflicto innecesario y evitable", añaden al respecto. Asimismo, avisan de que si Teka, integrado en la china Midea desde el pasado año, hace caso omiso a la sentencia, la plantilla "responderá con firmeza y utilizará todas las medidas que estén a su alcance para que se cumpla y se hagan las jubilaciones vía contrato relevo que correspondan".

Acuerdo en el ere con el rechazo masivo de Zaragoza

Conviene recordar que esta misma semana, el miércoles, los trabajadores de Teka en España ratificaron el preacuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ere) planteado por la empresa a finales del pasado año, que reducía los despidos previstos de 99 a 66. En el caso de la fábrica de la capital aragonesa, quedarían afectados 19 trabajadores, por los 26 iniciales, aunque su plantilla votó en masa contra el despido colectivo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, en las plantas de Santander, Alcalá de Henares y Madrid sucedió todo lo contrario y el ere se aceptó con 303 votos a favor (el 60,97% del total), 185 en contra (37,22%), uno nulo (0,2%) y ocho en blanco (1,61%). De los 185 desfavorables, 169 se concentraron en Zaragoza, donde solo hubo 19 papeletas a favor, además de dos en blanco.