La otra cara del Perte del coche eléctrico: dos proyectos aragoneses se quedan fuera por criterios técnicos

No todas las apuestas industriales presentadas desde Aragón han logrado el respaldo del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) en su última convocatoria. Junto a los casi 46 millones adjudicados a cuatro proyectos con sello chino vinculados a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), ya sea a la gigafactoria de baterías o la producción de los coches de Leapmotor, figuran también dos iniciativas procedentes de la comunidad autónoma que no han tenido éxito en este reparto de fondos públicos.

Así figura en la resolución provisional emitida por el Ministerio de Industria -a través de la empresa pública Sepides, que gestiona las ayudas— que recoge las solicitudes que han sido denegadas por no cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria. En total, figuran 16 propuestas que han sido rechazadas, dos de ellas provenientes de empresas asentadas en la provincia de Zaragoza.

Se trata de los proyectos presentados por Gescrap Aragón y SMR Automotive, que no han superado los requisitos técnicos establecidos en la orden reguladora del programa. Son el contrapunto a las cuatro propuestas aragonesas que sí han resultado beneficiarias, que están vinculadas a la gigafactoría de baterías que ya se construye en Figueruelas y a la producción de la marca china Leapmotor en la fábrica automovilística de Stellantis, ubicada en esta misma localidad zaragozana, así como a un proveedor clave de su cadena de suministro que se asentará en Borja.

Chatarra del vehículo eléctrico

El proyecto de Gescrap Aragón, ubicado en Pedrola, consistía en una inversión para el compactado de chatarra procedente de vehículo eléctrico, una iniciativa alineada con la economía circular y la gestión de residuos industriales. Sin embargo, la resolución provisional concluye que la propuesta no puede clasificarse dentro de ninguna de las subsecciones previstas en la orden que regula esta línea del Perte Vec. No se cuestiona la naturaleza industrial del proyecto, sino su adecuación formal a las categorías subvencionables definidas por el ministerio.

Gescrap Aragón forma parte de la multinacional Gescrap, con sede en Sestao (Vizcaya) y una participación estratégica de Gestamp, uno de los principales fabricantes de componentes de la industrial del automóvil en España. La compañía está especializada en la gestión integral de residuos metálicos y opera en 18 países, siendo uno de los grandes actores internacionales del reciclaje industrial vinculado a la automoción.

Su presencia en Aragón se ha visto reforzada tras la adquisición mayoritaria del grupo aragonés Industrias López Soriano, operación cerrada en 2025 que supuso un paso más en su diversificación y consolidación en el sector del reciclaje.

La fábrica de retrovisores de Épila

El segundo proyecto rechazado corresponde a SMR Automotive, con planta en Épila, donde fabrica sistemas de visión y retrovisores para la industria automovilística. La compañía presentó una iniciativa bajo el título Nuevas líneas de investigación, que ha sido denegada por no alcanzar el presupuesto financiable mínimo exigido en la convocatoria.

En este caso, el motivo es estrictamente cuantitativo, es decir, la inversión planteada no llegaba al umbral económico requerido por la orden reguladora del programa para poder optar a ayudas.

SMR Automotive forma parte del grupo internacional Samvardhana Motherson y es uno de los proveedores consolidados del sector en Aragón. Su planta de Épila es uno de los polos industriales más recientes de la comunidad en el ámbito de componentes, ligada al suministro para fabricantes europeos.

En conjunto, el balance deja a Aragón como uno de los territorios más beneficiados en esta última edición del Perte Vec, con casi 46 millones de concedidos entre subvenciones directas y préstamos en condiciones preferentes.