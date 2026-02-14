Quién es el dentista aragonés seleccionado para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

El odontólogo aragonés Alejandro de la Parte es uno de los cuatro dentistas españoles seleccionados para colaborar con los Servicios Médicos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebran hasta el 22 de febrero en Italia.

Además de ser secretario de la Comisión Deontológica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, De la Parte es vocal de la Sociedad Española de Odontología del Deporte, una entidad clave en la promoción de la salud bucodental en el ámbito deportivo.

Atención odontológica en las sedes de hockey sobre hielo en Milán

El doctor aragonés ha sido designado para prestar asistencia sanitaria en una de las sedes olímpicas de hockey sobre hielo en Milán, concretamente en el Estadio Santa Giulia, donde se disputan competiciones masculinas, femeninas y de deporte paralímpico.

Su labor se centra en la odontología de urgencia en deportistas de élite. Además de traumatismos dentales, el equipo médico interviene en heridas y laceraciones que provocan sangrados, habituales en un deporte de contacto como el hockey sobre hielo.

Requisitos del Comité Olímpico Internacional

El despliegue sanitario en los Juegos responde a los estrictos protocolos del Comité Olímpico Internacional, que exige la presencia de profesionales sanitarios desde tres horas antes del primer entrenamiento hasta dos horas después del último partido de la jornada.

El equipo médico en cada sede está compuesto por:

Un cirujano maxilofacial

Un médico de urgencias

Un odontólogo especializado en deporte

Un traumatólogo

La presencia de un profesional aragonés en una cita deportiva internacional de esta magnitud refuerza el prestigio de la odontología aragonesa y su reconocimiento en el ámbito de la medicina deportiva de alto nivel.