La FIMA 2026 cierra una edición al alza con más de 187.000 visitantes

La 44ª edición de Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), celebrada en Feria de Zaragoza del 10 al 14 de febrero, ha concluido siendo nuevamente una de las grandes citas internacionales del sector agrícola que han visitado más de 187.875 personas. Con más de 1.200 marcas expositoras representadas por 638 expositores directos de 35 países, esta ediciónha vuelto a poner de manifiesto su carácter estratégico para el sectorde la maquinaria y la tecnología agrícola.

La destacada presencia internacional y una oferta expositiva que ha girado en torno ala innovación, la digitalización y la sostenibilidad, ha atraído a un públicoaltamente profesionalizado y especializado, con un crecimiento del número de visitantes del 12,5% respecto a la edición anterior.

La participación de estos profesionales ha generado oportunidades de negocio de alto nivel, situando a FIMA como el gran punto de encuentro donde se impulsa la modernización del sector agrícola y se marcan las líneas estratégicas de su futuro.

Día de las familias

FIMA 2026 ha celebrado este sábado su quinta y última jornada con una programación especial dedicada a las familias, al relevo generacional y a los valores sociales vinculados al medio rural. Las actividades del Día de la Familia han sido el eje central de esta última jornada, dirigida a un público más amplio, acercando la agricultura, la maquinaria y el entorno rural a las familias y reforzando el carácter divulgativo y social de FIMA como feria de referencia del sector.

Entrada a la FIMA 2026 de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Dentro de esta programación especial, ha tenido lugar la sesión Historia, retos y desafíos de las mujeres rurales, organizada por Afammer en el Pabellón 7. Esta jornada ha puesto en valor el papel de las mujeres en el desarrollo del medio rural, abordando los desafíosactuales en materiade igualdad, visibilidad, emprendimiento y fijación de población, así como su contribución históricay presente al sector agrario.

Además, los más pequeños han podido participar en una gymkana organizada en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Huesca, una iniciativa pensada para acercarles la feria de una forma didáctica y dinámica, permitiéndoles descubrirla en mayor profundidad.

Tecnología e innovación en la jornada de clausura

La innovación tecnológica ha mantenido su protagonismo también en la jornada de cierre. En el espacio FIMA TECH del Pabellón 9, John Deere ha llevado a cabo una presentación centrada en sus últimas soluciones tecnológicas, reafirmando el compromiso del certamen con la modernización, la digitalización y la mejora de la eficiencia en las explotaciones agrícolas.

FIMA 2026 cierrasus puertas reafirmando su papel como motor del sector agrícolay emplazando al conjunto de la industria a su próxima edición, donde la innovación, la tecnología y el impulso al campo volverán a marcar el rumbo del futuro.