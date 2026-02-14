Jorge Pueyo, candidato de CHA: "Somos como el Real Zaragoza, llevábamos 23 años sin ganar nada"

¿El ‘chuntazo’ es cosa de CHA o de Jorge Pueyo?

Es cosa de CHA, es cosa de todos los compañeros y compañeras que han estado poniendo mesas, trabajando en la calle en invierno, cogiendo los coches con nieve en el Pirineo o en Teruel, recorriendo todo, y de un montón de votantes que han encontrado una alternativa que nos ha permitido dar el chuntazo.

¿A quién más le tiene que agradecer haber sido cabeza de cartel y haber liderado este proyecto en estas elecciones?

Pues sobre todo a Joaquín Palacín, que fue la primera persona que confió en mí en política, mi padre político, y también a Pepe Soro, que ha permitido abrir un camino, remontar, porque lo más difícil no ha sido el chuntazo este, sino aguantar en los momentos duros y también saber dar el relevo políticamente en un momento que era muy difícil, que otros se lo hubieran pensado, pero que él tuvo la generosidad y puso por delante los intereses de otros o los suyos, y eso es muy difícil de ver en política.

Cuando se produce el anuncio del adelanto electoral, hay un momento de impás en Chunta en el que no se sabe si va a haber primarias o no. Finalmente Isabel Lasobras dice no ir a primarias y usted es el candidato. ¿Ha sido importante ese paso de que en CHA naciera desde el inicio esa candidatura unitaria?

Yo creo que es muy importante en los tiempos en los que corren tener proyectos sólidos con la generosidad y con el trabajo que hemos visto también con Isabel. Finalmente ambos llegamos a ese acuerdo que permitió decidir que yo era el uno y ella iba de dos, junto al resto de compañeros y compañeras, y fue ese acuerdo lo que permitió también que desde la mayoría progresista aragonesa se nos viera como esa alternativa solvente, seria y trabajadora, que no entra en cuitas internas, sino que por encima de los intereses de CHA siempre va a estar Aragón.

Ahora tiene 6 diputados, su mejor resultado en más de 20 años. ¿Qué va a hacer con toda esta fuerza parlamentaria?

Ahora vamos a hacer una oposición muy dura contra el PP y contra Vox, especialmente contra el PP. Cuando formen gobierno, contra los dos. Y en este año y medio hasta las municipales tenemos la oportunidad y la necesidad de seguir trabajando y la responsabilidad, sobre todo como líder de la izquierda alternativa de Aragón, de seguir trabajando para poder consolidar el proyecto a nivel municipal y comarcal para que no se quede en un resultado electoral sino una oportunidad de subir un escalón.

Esos seis diputados de Chunta, ¿son votos de Chunta o son votos prestados del PSOE que pueden volver allí?

A diferencia de lo que hemos visto en Extremadura, que puede ser que el votante socialista tenga un descontento que se trasladó al abstencionismo, lo bueno que hemos conseguido aquí es que ese votante del PSOE no se ha quedado en la abstención sino que ha confiado en una forma diferente de hacer política. Ese salto es muy significativo porque el votante que se queda en la abstención sí que es muy fácil de recuperar, sí que es un voto de castigo puntual, pero el votante que elige otra acción política en muchas ocasiones pues no es tan fácil de recuperar. Hemos visto cómo una nueva generación de votantes entraba a chorro en CHA. En ese sentido, la campaña vinculada a las redes sociales sí que ha ayudado mucho e incorporar a figuras jóvenes, especialmente en el Alto Aragón o en Teruel, también ha ayudado. Y luego hemos visto que votantes de Chunta que no nos votaban desde hace mucho tiempo, ahora han recuperado esa ilusión. O sea, no es voto prestado quizá del PSOE, sino que es voto que era de CHA hace 20 años y que ahora ha vuelto a confiar en el proyecto. Si uno mira las transferencias de voto que están saliendo, vemos que del PSOE viene una cantidad, pero no es la mayor. Viene más cantidad de Podemos o del voto joven que no conocíamos. Así que estoy muy contento con el resultado y creo que existe la posibilidad de afianzarlo.

¿Es CHA la alternativa para esos votantes jóvenes que no quieren votar a Vox?

A las pruebas nos remitimos. Ahora mismo es cierto que Vox es el partido que más cantidad total de voto joven se lleva, pero CHA es el partido con más voto joven en relación al voto total. Si los partidos fueran personas, la persona más joven sería Chunta Aragonesista en este caso.Y creo que también una de las claves es poner perfiles jóvenes en la candidatura. Una de las claves ha sido una campaña de redes sociales hecha por y para gente joven. El equipo de redes sociales con el que hemos trabajado esta campaña tiene 24 años de media.

Jorge Pueyo, en la sede de CHA, antes de la entrevista. / LAURA TRIVES

La historia de CHA no la hemos visto mucho en esta campaña, ¿espera recuperar en esta nueva etapa a perfiles históricos como Pepe Soro, Juan Martín, la familia Labordeta…?

Eso es una decisión más orgánica que a nivel de la portavocía de las Cortes, pero yo creo que esos perfiles están ahí, en un espacio más de segunda línea, quizá sin esa visibilidad, pero sí que aportándonos mucho a todos y a todas, aportándonos mucho en el saber hacer. Si bien es cierto que hemos hecho una campaña diferente, los temas clave seguían ahí: la Hacienda Foral, la empresa pública de energía, las carreteras, el Tercanías, la segunda línea del tranvía... Han cambiado las personas, pero no han cambiado los mensajes, que es lo importante. La forma de comunicarlo sí que ha cambiado, y yo creo que era necesario adaptarnos a esta nueva ola de redes sociales, como, por ejemplo, se me ha dicho muchas veces que hemos copiado directamente a Zohran Mamdani (alcalde de Nueva York) o a Zack Polanski (líder de la izquierda británica) y, no me escondo, nos fijamos en los referentes a nivel internacional que creemos que están funcionando. Adaptar esto a la campaña de Aragón ha hecho que también muchos politólogos y muchas personas se hayan fijado en cómo ha ido esta comunicación en redes sociales, y creo que va a sentar, no sé si cátedra, pero sí que vamos a ver muchos ejemplos que se van a replicar en las posteriores elecciones en otros territorios.

¿Chunta necesita recuperar esa historia o ya está en el proyecto?

Somos un continuo histórico en Chunta Aragonesista, llevamos 40 años de historia, con más de mil cargos públicos, ningún caso de corrupción, y el lema de la campaña de ‘coherencia, honestidad y Aragón’, ese CHA, así en acrónimo, también estaba ahí. Ese mensaje de estos 40 años, y el hecho de haber recuperado a mucha gente que nos votó hace mucho tiempo y ha vuelto a votarnos. Recordemos que el techo electoral de CHA sigue siendo nueve y todavía hay mucho margen de crecimiento.

Si los resultados de las elecciones autonómicas se hubieran producido en unas elecciones municipales, CHA entraría con fuerza en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué perspectivas ve de cara a las municipales de 2027?

De cara a las municipales, en Huesca, ha sido muy importante el pacto con el Partido Verde, Equo, y es un acuerdo de continuidad. Si se extrapolasen los resultados, serían tres concejales en Huesca. Hay que asentarlo. No es lo mismo lo que se puede sacar en autonómicas que lo que se saca en municipales. Ahora tenemos un año y medio para poder afianzar ese resultado, no solo en las grandes cabeceras provinciales o comarcales, sino hasta el pueblo más pequeño. Igual que en el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que existe esa oportunidad de poder entrar con mucha fuerza e incluso disputarle la alcaldía a Natalia Chueca.

Pueyo, en un momento de la entrevista. / LAURA TRIVES

El tirón de Jorge Pueyo también ha tenido algo que ver en ese ‘chuntazo’. ¿Se vería como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza?

No.

¿Le ha dado tiempo a pensarlo? ¿Han reflexionado el tema, o falta mucho?

No lo hemos valorado.

En una entrevista anterior señalaba que quiere que Chunta siga creciendo y quizá incluso ser la referencia de la izquierda. ¿Qué perspectivas ve después de estos seis escaños? ¿Puede sorpassar al PSOE?

Para mí el objetivo no es tanto el sorpasso al PSOE o el no sorpaso al PSOE. Para mí el objetivo es la construcción de una izquierda aragonesa. Yo no me identifico como la izquierda a la izquierda de nadie. Pretendemos que CHA sea la izquierda de Aragón. La izquierda en general. El proyecto que aúne a las izquierdas que defienden Aragón. Yo no me siento representado cuando el PSOE en Madrid vota en contra de los intereses de Aragón, como hemos visto en el Congreso. Igual que el PP proponiendo el trasvase del. Para mí eso no es una derecha aragonesa, ni una izquierda aragonesa. La izquierda aragonesa es la que defiende la izquierda y defiende Aragón.

Jorge Pueyo, en la sede de CHA. / LAURA TRIVES

¿Han hecho sus cábalas de qué hubiera pasado si hubiera producido una confluencia en Aragón?

Pues me gusta leer mucho un periódico que se llama El Periódico de Aragón que hizo sus cábalas valorando lo que hubiera pasado en esa confluencia. Lo que sí que valoramos positivamente es que hemos pasado de cinco diputados de esa izquierda aragonesa a siete. Teníamos uno de Izquierda Unida, uno Podemos, tres Chunta. Ahora tenemos seis Chunta, uno Izquierda Unida. Movimiento Sumar. Hemos subido dos. Creo que la concentración de voto de CHA ha favorecido ese crecimiento, pero como veíamos en ese artículo, la subida no hubiera existido. Quizá hemos tenido más voto porque íbamos sin otras de esas fuerzas. Quizá no, nunca lo sabremos. Nosotros apostamos por esa unión de las izquierdas porque creímos que no sobraba nadie en este contexto electoral. Finalmente no fue posible por directrices y vetos desde Madrid y creo que eso es lo que ha castigado definitivamente algunos proyectos políticos. Pero sí que veo que aunque no se dio esa coalición, sí que ha habido una concentración del voto en CHA para algunos como la mejor opción del mundo, para otros como la opción menos mala. En Aragón subió la participación porque nos preocupa Aragón y sí que vemos el peligro que puede suponer estar gobernados por gente que quiere el trasvase del Ebro, por gente que quiere eliminar nuestra autonomía y quienes lo van a permitir, el PP. Ahí sí que ha habido un voto de... ya no refugio, sino de refugiar a Aragón, de proteger a Aragón. Ante esta gente necesitamos otra gente que nos vaya a defender en este contexto.

¿Cómo ve la propuesta de Rufián de unión de las izquierdas al calor del resultado en Aragón?

Guardo muy buena relación con el señor Rufián, algunos rifirrafes, pero con buen tono. Y con Emilio Delgado, con quien también estoy viendo que va a participar en una jornada donde van a hablar de todo esto. ¿Cómo lo valoro? A ver, yo creo que no sabemos todavía lo que es el movimiento Rufián. No sabemos exactamente en qué se va a convertir. También hemos visto como los partidos del gobierno de izquierda están ahí: Movimiento Sumar, los Comuns, Izquierda Unida, Más Madrid, que proponen esa nueva alternativa de las izquierdas. Bien, CHA es un proyecto de obediencia única a Aragón. O sea, nos debemos a los aragoneses y haremos lo mejor para los aragoneses. Nos coaligaremos, por supuesto, con las fuerzas estatales para conseguir una mayoría progresista, esta vez espero que sea de verdad, de cara a las generales y también a las europeas.

Usted fue cabeza de lista de Sumar en Aragón, en un proyecto donde también estaban IU y Podemos, ¿fue más un artefacto electoral que un proyecto político, o cuál es su conclusión dos años después?

A mí no me gustaría que un partido me dijera a mí esas cosas en cualquiera de los casos, entonces yo voy a guardar mucho respeto hacia las formaciones, hacia Movimiento Somar, a la hora de decir una cosa u otra. Yo creo que sirvió, que fue muy útil para frenar un crecimiento de la extrema derecha en un contexto determinado, pero creo que ahora ya el que viene de la extrema derecha no va a valer y tenemos que salir a la ofensiva, con políticas valientes y con políticas plurinacionales de verdad. Vamos a seguir trabajando para construir las mayores coaliciones. La idea es que no sobra nunca nadie y que tenemos que seguir trabajando para que esto pueda ser cada día más amplio.

¿Cree que ha funcionado el proyecto de Sumar aquí en Aragón? Porque usted también ha recibido críticas por no canalizar las demandas de esos otros partidos de Aragón, IU y Podemos, y centrarse en las propuestas de CHA.

Cuando se crea Movimiento Sumar como partido, en el Congreso hubo un repliegue de todas las formaciones políticas que lo conformaban hacia su casa. Veíamos algo muy visual, como que Izquierda Unida de repente salía con las carpetas de IU, Compromís, exactamente igual, los de Más Mallorca, los de Más Madrid con las carpetas de Más Madrid, cuando al principio salíamos todas con las de Sumar. Pero en el momento en el que se convierte, en vez de en paraguas, en partido político, hay una especie de refugio en las siglas de cada uno. Entonces es comprensible que CHA hiciera lo mismo. Yo entiendo que hay muchas críticas hacia mí, pero ¿qué le puedo decir? Al final el proyecto creo que sirvió y ahora tenemos una excelente representación en el Congreso también.

¿Qué le desea a Laura Vergara, que ha cogido ya el acta de sustitución de usted?

El mayor de los éxitos y cumplir con el programa electoral con el que nos presentamos.

¿CHA va a contar con ella para trasladar esas demandas que le quedan a usted pendientes? ¿Va a seguir Laura Vergara llevando esas iniciativas o van a trabajar más con Compromís?

Yo espero que Laura Vergara siga defendiendo las cuestiones de Aragón, no con la misma vehemencia, porque yo soy un poco bruto a veces, pero que sí con la misma fuerza, y que temas como la financiación autonómica, como el real decreto ley antiapagones, que era un real decreto ley antiaragón, como la delegación de competencias a Junts en materia de inmigración, que tenía connotaciones racista… Todas esas cosas en las que nos hemos separado del grupo, yo no lo he hecho por CHA, lo he hecho por Aragón y a mí me gustaría la misma respuesta. Independientemente, yo sé que lo va a hacer lo mejor posible, entonces no me cabe ninguna duda.

¿Por qué aguantó tanto en Sumar pese a sus discrepancias con el grupo? ¿Se planteó pasarse al grupo mixto?

No, porque al final uno se debe al proyecto político al que se debe y cuando uno llega a una coalición lo que necesita el votante es algo que le dé confianza. Una de las claves de que proyectos como CHA, Compromís u otros tantos hayan crecido y crezcan es que el votante vota con confianza, sabe lo que está votando. Por ejemplo, cuando Podemos a primeras de cambio se va del grupo Sumar, empieza a haber conflictos, se convierte en otra cosa… Quiero decir, hay muchos votantes que seguramente nos hayan votado porque saben lo que somos. Ahora lo que nos toca es la responsabilidad de poder liderar esa izquierda en todos los sentidos.

¿Le ha llamado el señor Rufián para plantearle su propuesta?

Hemos hablado mucho en algunas ocasiones por otros temas, en este caso en concreto no.

En votaciones en las Cortes como la elección de la Mesa de las Cortes, ¿apoyaría al PSOE, ya que junto al resto de fuerzas tienen un voto más que el PP sin Vox?

¡Qué mal le ha salido la jugada al señor Azcón! ¡Menuda jugada le acaban de hacer! Él decía que sumaba más votos que el resto de partidos, exceptuando a Vox, y que nos iba a pasar por encima. Ahora se abre un nuevo juego, unas nuevas posibilidades y creo que esto va a ser un debilitamiento a posteriori muy profundo del PP. Al final los acuerdos van a ser mucho más difíciles y, o se vuelcan en los brazos de un Vox que está en el monte completamente, o intenta conseguir mayorías por otro sitio, porque si no se las van a construir por otro lado. Creo que es un poco prematuro para poder hablar de esto en concreto, pero sí quiero decirle que jugada redonda la del señor Azcón convocando estas elecciones.

CHA ha descartado abstenerse en la investidura de Azcón. ¿Qué relación prevé con el PSOE?

Yo creo que la mejor de las relaciones. Todos intentamos luchar por lo mismo, y sabemos que el enemigo no está a este lado, sino al otro. Desde CHA vamos a hacer una oposición muy fuerte al PP y a Vox y en todo lo que podamos colaborar, colaboraremos con el PSOE.

¿Cómo lleva una semana después estos sentimientos encontrados de que la derecha y la ultraderecha sumen 40 diputados en Aragón, a pesar de que usted y su partido estén en un momento dulce?

Sí, es un momento dulce. Yo sinceramente llegaba a la sede concentrado, con la idea de no parecer eufórico. Pero no lo pude evitar: entré en la sede, todo el mundo llorando. Somos como el Real Zaragoza: llevábamos 23 años sin ganar nada, 23 años que han sido muy duros a nivel político. La emoción a uno se le contagia en el momento en el que entra, pero pensaba ser todavía más duro y decir que es un muy mal resultado, es el peor resultado de la historia para Aragón. Una extrema derecha crecida, como nunca hemos visto. Hemos visto un PP que también pierda, sigue estando fuerte. Es preocupante, pero quiero trasladar la idea de que esto solo es un primer paso. Más que nunca vemos la posibilidad de construir una alternativa: hay municipios en los que hemos quintuplicado el porcentaje de voto. Es el momento de volver a construir todo Aragón.