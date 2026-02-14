Jorge Pueyo, el candidato que elevó a CHA al siglo XXI

Pocas alegrías se llevó la izquierda aragonesa el pasado 8 de febrero. Concretamente, una. Chunta Aragonesista recuperó una fuerza que parecía perdida al calor de su joven candidato, Jorge Pueyo, quien ha llevado a la histórica formación a la política del siglo XXI con un mensaje que trasciende el propio aragonesismo y que se ha proyectado fuera de las fronteras aragonesas. “El objetivo no es tanto el sorpaso o el no sorpaso al PSOE. Para mí el objetivo es la construcción de una izquierda aragonesa. Yo no me identifico como la izquierda a la izquierda de nadie. Pretendemos que CHA sea la izquierda de Aragón. La izquierda aragonesa es la que defiende a la izquierda y a Aragón”, decía Pueyo en una entrevista con este diario publicada este mismo sábado. Pero el trabajo que viene fraguándose en CHA, que les ha llevado a doblar sus votos y su representación, con su mejor resultado histórico en más de dos décadas, no ha sido cosa de un mes.

El germen nace en el verano de 2023. Pueyo, hasta ese momento un comunicador viral en redes sociales y con un pasado televisivo en aragonés a sus espaldas, puso cara a la coalición de Sumar Aragón con la que Chunta regresó al Congreso de los Diputados más de una década después. Ahí, poco a poco, el joven foncense –el próximo mes de octubre cumplirá 31 años– comenzó a labrarse un nombre con un perfil outsider, rompiendo la disciplina del voto en varias ocasiones y con triunfos simbólicos como la aprobación de la PNL que reclamaba 87 millones de financiación para Aragón o la propuesta que evitó la eliminación de decenas de paradas de autobús en varios municipios de la comunidad. Una de sus últimas brechas fue a raíz de la red de cercanías, descartada por el ministro Óscar Puente, a quien Pueyo exigió los informes que justificasen tal aseveración. Su papel de verso libre, eso sí, no fue sencillo, con varios episodios, públicos y privados, que intentaban evitar, primero, y contrarrestar, después, su diferenciación.

En cambio, Pueyo siguió por el mismo carril, sin desprenderse nunca de las siglas de CHA, en las que milita desde que era adolescente, y jugando un papel en el campo donde ya tenía sobrada experiencia: las redes sociales. Y, poco a poco, comenzó a fraguar en su cabeza la idea de regresar a casa cuando Jorge Azcón pulsase el botón electoral. La decisión de dejar Madrid estaba plenamente meditada e incluso contaba con el respaldo de una izquierda que parecía haber entregado las armas y el relato a la extrema derecha en el avasallante mundo digital. En la política actual ya no solo vale el qué, sino que es más importante el cómo. Superar líneas que en Chunta no siempre habían estado tan claras y perder los complejos, entendiendo el aragonesismo y la izquierda como dos vasos comunicantes, no como conceptos antagónicos.

Jorge Pueyo, candidato de CHA a las elecciones de Aragón, en el mitin central de la campaña en Zaragoza. / Jaime Galindo

Paso a paso, militante a militante, Pueyo fue ganando peso dentro del partido (las afiliaciones han crecido significativamente en el último año y no es casual que sus primeras publicaciones tras el 8F vayan en esa dirección), con el altavoz que le dieron los ciudadanos aragoneses en Madrid y con el que se labró él por su cuenta en las redes sociales durante los últimos años, especialmente tras la pandemia. Mensajes y formas que exceden a la política tradicional, claros y sin circunloquios, para transmitir las ideas clave que le permiten crecer. Durante la campaña, en su entorno ya anticipaban un buen resultado. Lo palpaban, sobre todo, en las calles, donde cada vez más gente paraba a saludar al ya candidato.

Movilización y consolidación

Su mayor logro, hablando en términos estrictamente electorales, quizá ha estado en la capacidad de movilizar a votantes de sus dos flancos. Por un lado, al socialista descontento con el PSOE actual, que en lugar de quedarse en casa vio en la papeleta de CHA un refugio. “A ver cómo recuperamos ahora todos esos votos”, anticipan ya algunas voces socialistas, que no ven en Pueyo un efecto efímero si sabe jugar bien sus cartas. Pero también al otro lado, el votante que ha visto cómo el proyecto de Podemos ya no daba más de sí, ha encontrado un proyecto de izquierdas en unas siglas que esconden un significado nacionalista que no siempre ha gustado a todos los sectores de la izquierda.

Consumado el chuntazo, Pueyo tiene ahora la obligación de asentar las bases de un crecimiento futuro. Los espejos en los que más se fija, a nivel estatal, son el BNG y Compromís, formaciones que ya saben lo que es sorpasar al PSOE y consolidarse como una alternativa sólida. Queda año y medio para las municipales de 2027 y la organización del partido ya ha comenzado a moverse para presentar el máximo número de listas posible. Regresar a los dos grandes ayuntamientos, Huesca y especialmente Zaragoza, se antoja fundamental.

Noticias relacionadas

Y, más allá de lo orgánico, Pueyo sigue empapándose de movimientos exitosos en todo el globo. Desde Zohran Mamdani, el joven que se ha hecho con la alcaldía de Nueva York confrontando al movimiento MAGA del trumpismo con la agenda Tax the rich (gravar a los ricos), hasta el abandono de la superioridad moral de la izquierda que representa el británico Zack Polanski, en busca de mensajes prácticos y materiales. El efecto Jorge Pueyo ha llegado, los próximos meses determinarán si para quedarse o expandirse.