José Ángel Biel, el 'rey' de los pactos en Aragón, sobre el acuerdo PP-Vox: "Hablando se entiende la gente"

Que Aragón es una tierra de pactos parecía una seña de identidad indeleble. En la historia de la comunidad autónoma, nunca ha habido mayorías absolutas y, principalmente, se ha gobernado Aragón a través de coaliciones, acuerdos de investidura o, incluso, un cuatripartito. Esto no va a cambiar en la nueva legislatura que nace del último adelanto electoral.

En esta historia de pactos en Aragón hay un partido y una figura clave que ahora analiza en una conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la nueva aritmética parlamentaria que arrojan las urnas y la necesidad, de nuevo, de conformar un pacto político entre dos formaciones distintas que tienen distintos proyectos para la comunidad autónoma.

José Ángel Biel, expresidente del PAR y expresidente de las Cortes de Aragón, reconoce que el resultado de las elecciones solo deja un camino: el del acuerdo entre el PP y Vox. Quien estuviera detrás de las negociaciones que fructificaron en hasta siete gobiernos autonómicos distintos, tiene algunas claves para que el acuerdo entre ambos partidos pueda llegar a buen puerto.

Biel, con la bandera de Aragón. / Jaime Galindo

"Lo primero es hablar poco cuando se negocia, porque cuanto menos hablas, menos te equivocas", explica en conversación con este diario. "Tener 40 diputados es un motor de 200 cv de potencia y eso es lo que tienen que intentar", considera Biel, que recuerda que está en juego un presupuesto de 9.000 millones de euros y la llegada de 70.000 millones en inversiones a Aragón.

"El pueblo ha dicho que hay 40 diputados (la suma de PP y Vox) o, si no, no hay gobierno: hablando se entiende la gente", considera el ex del PAR, que ya en 2023 pidió el voto para el candidato del PP, Jorge Azcón. También cree el expresidente de las Cortes que, para que el diálogo sea fructífero, hay que ir a la mesa "con papeles". "Tienen que estar preparando ya el presupuesto y el organigrama, y hablar de todo: hay que poner todas las piezas del puzle sobre la mesa", opina.

El creador de pactos a izquierda y derecha

Biel estuvo detrás de los acuerdos que fructificaron en los gobiernos del PP y el PAR, con el aragonesista Emilio Eiroa (1991-1993) y los populares Santiago Lanzuela (1995-1999) y Luisa Fernanda Rudi (2011-2015), al frente; así como en varios del PSOE, con la abstención que le permitió gobernar al socialista Santiago Marraco (1983-1987); los presididos por Marcelino Iglesias en tres legislaturas (1999-2011).

Después de la única legislatura del PAR en la oposición, entre 2015-2019, ya con Biel fuera de la presidencia del partido (en 2015 entró Arturo Aliaga), volvieron a formar parte de un gobierno aragonés, el primer cuatripartito de la historia, liderado por el socialista Javier Lambán, junto a representantes de Podemos y CHA, y con el PAR ostentando la vicepresidencia del Gobierno.

Entrevista con José Ángel Biel, en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Jaime Galindo

El creador de la expresión del "clavico del abanico" le alabó el gusto al presidente aragonés de adelantar las elecciones y que, por fin, los aragoneses votaran en "libertad" al Presidente del Gobierno de Aragón. Pero lo que tenía argumentos a favor, para poner toda la atención nacional en las necesidades de Aragón, se tornó en una campaña más a nivel nacional. "Abascal se compró piso en el paseo Independencia de Zaragoza y ahí en la campaña se dejó de hablar de Aragón", dice gráficamente. "Lo único bueno es que en Madrid vuelven a saber donde está Aragón", comenta con sorna.

También considera Biel que el retroceso del PP, que perdió dos escaños en esta convocatoria, se explica por ese marco nacional, que invisibilizó las cuestiones más pegadas al territorio, como la atracción de inversiones que tanto beneficiaba al candidato del PP. Y por otro lado está la pujanza de Vox: "No pensábamos que lo de Abascal iba a ser tan fuerte".

Preguntado por cómo se puede llegar a acuerdos entre dos partidos que tienen pocas cosas en común y que ya probaron a ser compañeros de viaje en la pasada legislatura, Biel considera que "hay que hacer de la necesidad virtud". "Que el PP meta en la negociación todos los temas que no podría hacer con un gobierno en solitario. Y que si acepta cosas de Vox, Vox tiene que aceptar cosas del PP", señala. Para empezar, el Estado de las Autonomías. Para seguir, cree él, el rechazo al trasvase del Ebro "mientras Azcón sea presidente o hasta que se acaben las obras del pacto del agua, allá por finales de siglo".

En su opinión, los populares no deberían ceder ahora la presidencia de las Cortes, como hicieron en 2023, porque recuerda que la nueva legislatura "dura hasta 2030", y pide tener una mirada "a medio plazo" para definir el reparto de fuerzas. También sueña con que "Aragón sea un territorio sin humos" en medio de una política nacional quemada por la polarización.

Para un político que tiene a Winston Churchill como principal referente político y su frase "quien no es capaz de cambiar opinión, no es capaz de cambiar nada" como lema de cabecera, el "gran problema" de que se alarguen las negociaciones con Vox es "que se paralicen las inversiones y la Administración". El histórico del PAR que ya no confía en la resurrección del partido que fundó -"reflotar el PAR es imposible", dice- confía ahora en un pacto PP-Vox para que Aragón siga adelante, a pesar del centralismo de Vox. "Hay que juzgarles por lo son, no por lo que dicen que son, y hablando se entiende la gente", concluye.