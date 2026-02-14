Una de las plazas más bonitas de Aragón es una joya del Renacimiento y tuvo como 'vecino' a un político ilustre

Las plazas son un punto clave de la vida cotidiana de los pueblos y de sus habitantes. También un polo de atracción de los visitantes. Rebosantes de vida y de patrimonio histórico, España cuenta con innumerables ejemplos que sorprenden al mundo: desde la Plaza de España en Sevilla a la del Obradoiro en Santiago de Compostela. Pero no solo las grandes urbes pueden presumir; también hay localidades pequeñas capaces de encandilar con sus encantos. Y en Aragón tenemos varias.

En esa lista hay valores seguros como la plaza ochavada de Chodes (Zaragoza), la plaza Mayor de Albarracín o la plaza España de Alcañiz. También la protagonistas de este artículo: la plaza Mayor de Graus (Huesca).

Considerada como una de las ciudades más hospitalarias del país, en esta población oscense de 3.400 habitantes destacan atractivos enclave como la basílica de Nuestra Señora de la Peña o la iglesia parroquial de San Miguel y en los últimos tiempos ha entrado en el Olimpo gastronómico por exportar su famosa longaniza. En el apartado gastronómico también destaca su secallona, que popularizó Georgina Rodríguez en su reality estrenado en Netflix en 2022.

Una joya renacentista

Si hay algo por lo que se ha convertido en referencia es su plaza Mayor, un espacio porticado con forma de pentágono irregular realizado tras la ampliación urbanística del siglo XVI tras el crecimiento demográfico y económico que vivió entonces Graus, y que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1975 resaltando su belleza y singularidad, ya que reúne ejemplos arquitectónicos de diversos estilos.

Posee arcadas de medio punto, ojivales o adinteladas que elevan un conjunto de casas nobles que destacan y elevan el sentido estético del conjunto gracias a sus tonos coloridos. Entre esas antiguas moradas nobiliares están Casa Capucho, Casa Bardaxi, Casa Loscertales, Casa Heredia, Casa Barón o el propio ayuntamiento. En clave histórico, decir que bajo sus porches se instalaban los comerciantes durante los mercados, ferias y fiestas tradicionales

Fachada del Ayuntamiento de Graus / Ayuntamiento de Graus

Entre esos edificios singulares destaca el ayuntamiento y su estilo típico del Renacimiento aragonés, donde se trataba de mostrar en su fachada una ostentación propia de ese tiempo de esplendor. El ladrillo es el material básico de construcción, con una galería de arcos de medio punto y corona un alero de madera. En el centro de la fachada se muestra el escudo de la villa, aunque es cronológicamente posterior, ya que se ha datado de los siglos de la Ilustración -siglo XVIII y XIX-. El interior de la casa consistorial tiene un mural alegórico sobre el paso del tiempo que decora el techo del salón de actos y que le ha valido el premio García Mercadal de arquitectura.

En el resto de edificios de la plaza Mayor, cada uno perteneciente a una casa nobiliar distinta, se evidencia también el crisol de estilos arquitectónicos que, en conjunto, realzan el valor histórico y patrimonial del corazón de Graus. Por ejemplo, la Casa Heredia, propia también de época renacentista, se remodeló y decoró, dos siglos más tarde, con el estilo dominante entonces, el neoclásico, presentando elementos influidos por el espíritu de la Ilustración.

Plaza Mayor de Graus / Ayuntamiento de Graus

También destaca la Casa del Barón -de la Conca-, que según la leyenda mandó decorar la fachada para complacer a su mujer de origen andaluz y destaca por sus tonos vivos. Son dos ejemplos de la rica historia que encierran las edificaciones de la plaza Mayor de Graus y en la que vale la pena invertir tiempo para fijarse en todos los detalles que, seguro, asombrarán a los ojos del visitante.

El pueblo de un ilustre político aragonés

La historia también sitúa a Graus en un primer plano como cuna de un ilustre político aragonés que fue clave en las décadas a caballo entre los siglos XIX y XX: Joaquín Costa. Aunque nacido en Monzón, pronto se trasladó a la localidad grausina, donde vivió (y murió) durante el resto de su vida. De ahí su sobrenombre, El León de Graus.

Costa fue el líder del movimiento intelectual del Regeneracionismo, una corriente de pensamiento que buscó superar el Desastre del 98 y la decadencia moral en el que se sumió el país -principalmente la élite política- a través de amplias reformas en el país que pasaban por reformas políticas (abandonando el caciquismo dominante), educativas y sociales.

Noticias relacionadas

Se da la circunstancia de que la casa donde vivió durante media vida Costa está situada en el número 5 de la actual calle Joaquín Costa, a escasos 200 metros de la plaza Mayor. Esa vivienda ha estado (y continúa estando) bajo los focos, ya que desde diferentes foros se ha reclamado a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) que la compre y rehabilite para convertirla en una casa-museo o en un centro de estudios sobre prolífica obra. De momento, no parece que vaya a convertir en una realidad a corto plazo.