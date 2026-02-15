La DGT lo confirma: esta es la única situación en la que dos personas pueden montarse en la misma bicicleta
Circular con dos personas en bicicleta, fuera de una excepción, conlleva una sanción económica de 100 euros, según la normativa de la DGT
El uso de la bicicleta como medio de transporte habitual sigue ganando adeptos en Aragón, especialmente en las principales ciudades, donde cada vez es más común verla como alternativa al coche o al transporte público. Sin embargo, su creciente presencia en calles y carriles bici también genera dudas frecuentes entre la ciudadanía, especialmente en lo relativo a la normativa que regula su uso. Una de las preguntas más repetidas es si pueden viajar dos personas en una misma bicicleta.
La Dirección General de Tráfico (DGT) es tajante al respecto: solo existe una única situación en la que está permitido que dos personas circulen en la misma bicicleta. Según la normativa estatal, el conductor puede transportar a un único pasajero de hasta 7 años de edad, siempre que se haga en un asiento adicional homologado y diseñado específicamente para este fin.
Además, la DGT establece un requisito indispensable: la persona que conduce la bicicleta debe ser mayor de edad. De este modo, se pretende garantizar que quien maneja el vehículo tenga la capacidad suficiente para mantener el control y velar por la seguridad del menor transportado, especialmente en entornos urbanos con tráfico compartido.
Fuera de este supuesto concreto, está prohibido llevar a cualquier otra persona en una bicicleta, ya sea un adulto o un menor que supere el límite de edad establecido. Circular incumpliendo esta norma puede acarrear una sanción económica de 100 euros, al considerarse una infracción que compromete la seguridad vial.
En comunidades como Aragón, donde el uso de la bicicleta es habitual tanto en ciudad como en entornos rurales, conocer esta normativa resulta clave para evitar multas y situaciones de riesgo. Desde la DGT recuerdan que estas restricciones no buscan penalizar al ciclista, sino reducir accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables, especialmente a los menores.
Así, queda claro que la bicicleta está pensada como un vehículo de uso individual, con la única excepción del transporte infantil en condiciones muy concretas, que deben respetarse de forma estricta para garantizar una convivencia segura en las vías públicas.
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas
- Primer paso para levantar nuevos centros de datos en Zaragoza: Microsoft ya tiene licencia para acceder y limpiar la parcela de Puerto Venecia
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Creperie Flor, la primera crepería que abrió en Zaragoza mantiene la esencia parisina desde hace 45 años: “El único secreto es trabajar con calidad y tradición”