La DGT lo confirma: esta es la única situación en la que dos personas pueden montarse en la misma bicicleta

El uso de la bicicleta como medio de transporte habitual sigue ganando adeptos en Aragón, especialmente en las principales ciudades, donde cada vez es más común verla como alternativa al coche o al transporte público. Sin embargo, su creciente presencia en calles y carriles bici también genera dudas frecuentes entre la ciudadanía, especialmente en lo relativo a la normativa que regula su uso. Una de las preguntas más repetidas es si pueden viajar dos personas en una misma bicicleta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) es tajante al respecto: solo existe una única situación en la que está permitido que dos personas circulen en la misma bicicleta. Según la normativa estatal, el conductor puede transportar a un único pasajero de hasta 7 años de edad, siempre que se haga en un asiento adicional homologado y diseñado específicamente para este fin.

Además, la DGT establece un requisito indispensable: la persona que conduce la bicicleta debe ser mayor de edad. De este modo, se pretende garantizar que quien maneja el vehículo tenga la capacidad suficiente para mantener el control y velar por la seguridad del menor transportado, especialmente en entornos urbanos con tráfico compartido.

Fuera de este supuesto concreto, está prohibido llevar a cualquier otra persona en una bicicleta, ya sea un adulto o un menor que supere el límite de edad establecido. Circular incumpliendo esta norma puede acarrear una sanción económica de 100 euros, al considerarse una infracción que compromete la seguridad vial.

En comunidades como Aragón, donde el uso de la bicicleta es habitual tanto en ciudad como en entornos rurales, conocer esta normativa resulta clave para evitar multas y situaciones de riesgo. Desde la DGT recuerdan que estas restricciones no buscan penalizar al ciclista, sino reducir accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables, especialmente a los menores.

Noticias relacionadas

Así, queda claro que la bicicleta está pensada como un vehículo de uso individual, con la única excepción del transporte infantil en condiciones muy concretas, que deben respetarse de forma estricta para garantizar una convivencia segura en las vías públicas.