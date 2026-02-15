Los efectos de la borrasca Oriana en Aragón: reabren las pistas de esquí, pero varias carreteras continúan cortadas

Los efectos del temporal Oriana se han aminorado este domingo en gran parte de Aragón, aunque en el Pirineo oscense la situación sigue siendo complicada en varias carreteras, que continúan cerradas por nieve y riesgo de aludes. Es el caso de la nacional N-330, en Candanchú; la A-136 en la frontera del Portalet, en Sallent de Gállego; la A-2606 que da acceso al Balneario de Panticosa; la A-139 en Llanos del Hospital; y la A-136a entre Sallent de Gállego y Formigal por ventisqueros.

Por su parte, la circulación ferroviaria del Canfranero entre Jaca y Canfranc ya ha sido restablecida y las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Cerler han vuelto a abrir con normalidad. Eso sí, condicionadas por el viento y, sobre todo, por el riesgo de aludes, que están en nivel 4. De hecho, se pide esquiar “exclusivamente” por pistas abiertas y balizadas.

En Formigal hay abiertas 117 pistas, 32 remontes y 135 km esquimales. En Cerner son 57 kilómetros, 52 pistas abiertas y 17 remontes. También en estas pistas del grupo Aramón hay previstas para este domingo actividades relacionadas con el carnaval.

En la ciudad de Zaragoza, donde el Plan Municipal de Emergencias por viento se desactivó ayer a las 19.00 horas, se ha retomado la normalidad. Los parques vuelven a estar abiertos y durante la mañana tendrá lugar el desfile del Carnaval Infantil. Durante el sábado se alcanzaron unas 70 incidencias por viento en la capital aragonesa.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este domingo la alerta amarilla por viento en el Pirineo y en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, en Teruel. En ambas zonas, las rachas de viento, del noroeste, podrán llegar a los 80 kilómetros hasta el mediodía.

Pendientes del Ebro

Por otro lado, conforme bajan los caudales de los ríos en el norte y centro de Navarra, tras la avenida por las persistentes lluvias del sábado, las aguas se dirigen ahora hacia la Ribera donde el río Ebro empiezan a registrar un incremento en su caudal, encontrándose en nivel de prealerta. El río Ebro en la localidad de Castejón lleva en estos momentos (9.13 horas) una altura de 6,69 metros y arrastra un caudal de 1.638 m3/s. Mantiene una tendencia ascendente. Según la CHE, se prevé que la crecida del Ebro a su paso por Castejón se registre al final de la tarde de este domingo, con una horquilla entre 1500 y 1800 m3/s.

Un hombre observa el caudal del Ebro, este domingo en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Aguas abajo, a su paso por Zaragoza, el nivel del río se mantiene en los tres metros de altura --3,05-- y el caudal ha aumentado 5 metros cúbicos pasando de 925 metros cúbicos por segundo este sábado a las 14.00 horas a los 930 de este domingo a las 9.30 horas. En la ciudad se sigue vigilando los cauces de los ríos y balizando los caminos.

Respecto al río Gállego, este sigue de bajada --2,47 metros--. La punta se produjo en la madrugada del pasado viernes, cuando alcanzó los 3,70 metros de altura.