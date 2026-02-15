Una ingeniería especializada en centros de datos se instalará en Zaragoza con una decena de empleados

B-Global Tech, empresa con un par de décadas de experiencia en el sector de los centros de datos, se instalará en Zaragoza en los próximos meses. La firma, que ya cuenta con cinco empleados trabajando en Aragón en dos proyectos tecnológicos, es un estudio de ingeniería especializado en el sector y aspira a crecer hasta los diez trabajadores en la comunidad en los próximos tiempos al calor de las grandes inversiones que se irán convirtiendo en realidad en el corto y medio largo plazo.

La empresa publicó hace un par de semanas una oferta de empleo en busca de un nuevo ingeniero eléctrico y, tal y como confirma su CEO en conversación telefónica con este diario, el crecimiento no se detiene. “Abriremos una oficina próximamente porque vemos que hay movimiento”, admite Lluís Gironella, CEO y responsable en Europa de B-Global Tech, que asegura que con esta operación se busca “atraer talento local” a una empresa que tiene sedes en Madrid y Barcelona, pero también Singapur, Kuala Lumpur, Johor o Bangkok.

En la actualidad, el estudio de ingeniería tiene cinco empleados “que trabajan sobre el terreno” y planifica “doblar la plantilla a lo largo de 2026”. Gironella no descarta “acelerar el proceso” de contratación si las exigencias y el volumen de trabajo lo requieren. Advierte de que la instalación en Zaragoza viene marcada por la apuesta de Aragón por los centros de datos, pero que los futuros empleados no trabajarán solo para los proyectos tecnológicos afincados en la comunidad: “Será una oficina como la de Madrid o Barcelona, que trabaje en el diseño de proyectos para cualquier lugar del mundo”. En la actualidad, la firma tiene más de 120 trabajadores por todo el planeta, con 55 afincados en España.

Sobre el trabajo que están llevando a cabo desde hace un tiempo en Aragón, Gironella no detalla mucho por “cuestiones de confidencialidad”. Sí señala que la empresa está implicada en “un centro que ya está en construcción cerca de Zaragoza y otro que se encuentra todavía en fase de diseño”. Sobre los proyectos, el CEO de la ingeniería asevera que es “el tipo de centro de datos que se lleva a cabo en el resto del mundo y llegan a Aragón por el suelo y la energía, porque el agua ya no es tan importante porque se reduce el consumo en estas nuevas instalaciones”.

Un sector con futuro y “consolidado” en el mundo

La fiebre de los centros de datos ha crecido mucho en Aragón en los últimos dos años, con miles de millones de inversión atraídos a la comunidad. La experiencia de B-Global Tech, de un par de décadas, permite a Gironella hacer una radiografía más amplia. “Hay un crecimiento consolidado en España y en el resto del mundo”, afirma el CEO de la empresa, que destaca que en Asía, donde la firma tiene ya cuatro sedes, se llevan “años de crecimiento por adelantado en este sector”.

“En el corto plazo es un sector revolucionado, pero antes de la IA ya había una aceleración”, analiza Gironella, que sí asume que “ahora hay una expansión muy fuerte y hay un tirón”. Sin embargo, el responsable europeo de la empresa prefiere mirar en el largo plazo, porque es “un sector para quedarse y crecer”. Considera que en el corto, sin embargo, “algún proyecto pierda fuerza” por esa explosión, pero Gironella cree que “será un sector clave en el futuro”.

El 99% de los trabajadores de B-Global Tech son, en palabras de su máximo responsable en el continente, “ingenieros técnicos y arquitectos”. Esta segunda especialidad se incorporará a la plantilla de Zaragoza en los próximos tiempos, ya que la empresa se va adaptando: “Cada vez tenemos más especialidades según vamos creciendo y consolidando”.