Laura Vergara, nueva diputada de Sumar Aragón en el Congreso: "El cercanías es un proyecto a largo plazo, no es realista en el corto; no vengo a vender grandes objetivos"

¿Cuándo y cómo se enteró de que iba a ser diputada en el Congreso?

Hace unas semanas, cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de que el anterior diputado (Jorge Pueyo) sea candidato aquí. Poco a poco, se va haciendo realidad y varios compañeros se ponen en contacto conmigo y doy el paso, antes de incorporarme, de apoyar públicamente la candidatura de IU-Movimiento Sumar en Aragón. Y literalmente, sin tiempo para pensar después de la campaña, llego al Congreso de los Diputados con muchas emociones, mucha responsabilidad y muchas ganas, sobre todo, de trabajar.

¿Cómo es su relación con Jorge Pueyo? ¿Qué le ha parecido su papel estos dos años en el Congreso?

Conocí a Jorge durante la campaña de las generales y pasamos dos semanas muy intensas, con mucha actividad. Entiendo que ahora se debe reactivar esa relación, primero para la transición que desde CHA se va a hacer para que yo pueda continuar el trabajo y las necesidades y reivindicaciones de Aragón, para seguir posicionándolas en las políticas públicas a nivel estatal. Mi intención es generar ese espacio de coalición para que pueda existir un seguimiento, también con aportaciones desde los diferentes puntos de vista de todos los partidos, con CHA, Podemos, IU, Equo y por supuesto con el entorno de Sumar, para generar la izquierda progresista más fuerte en Aragón.

¿Canalizará usted las propuestas de CHA?

Sí, esa es mi intención y así se lo he manifestado a todos los partidos de la coalición.

Pueyo rompió en varias ocasiones la disciplina de voto y, con la actual aritmética, el apoyo o no de cada diputado es clave para poder sacar adelante distintas propuestas. La interpretación con su llegada es que Sumar ‘gana’ una diputada. ¿Comparte esa visión o va a tener autonomía en algunas cuestiones?

Somos un grupo plurinacional, y eso sienta unas bases de diversidad y de opinión política y territorial. Creo que eso es una fortaleza del grupo parlamentario y deberíamos conservar esa pluralidad y esa gestión diferente de la política.

¿Qué le parece el modelo de financiación planteado por el Gobierno?

La diversidad de opiniones vuelve a ser una fortaleza, porque no deja de ser una propuesta. Estoy en un espacio en el que las propuestas reciben enmiendas, se mejoran y luego se aprueban. O no. No es el momento de oponernos o apoyar fielmente una propuesta, sino de valorarla, enmendarla y mejorarla en la medida de lo posible, y a partir de ahí decidir cuando haya una votación, que será otro momento distinto. Debemos hacer pedagogía de qué es lo que se ha presentado. Hay dos criterios, como el envejecimiento y la despoblación, que en Aragón son muy importantes y aumentarlos nos podría dar más recursos. Pero es que el actual Gobierno y la actual política fiscal ya ha aumentado los recursos para todas las comunidades autónomas, y en especial para Aragón. Hay que recordarle al señor Azcón que Aragón ha pasado de recibir 3.215 millones de euros en 2018 a 4.974 en 2025. Aplicando este modelo, Aragón recibiría 629 millones más que ahora, pero está por debajo de la media y es inaceptable. Lo que pedimos es que ese presupuesto aumente en 300 millones más, recibiendo Aragón 930 millones de euros.

Laura Vergara, nueva diputada de Sumar Aragón en el Congreso, durante la entrevista. / Jaime Galindo

En el programa de la coalición Sumar Aragón se contemplaba la lucha por una Hacienda Foral aragonesa. ¿Va a apostar por esa línea?

Es viable, lo que pasa que no es responsabilidad estatal. Es un elemento del Estatuto de Aragón y tendrá que ser la Presidencia del Gobierno de Aragón, el señor Jorge Azcón, quien active un proceso de negociación bilateral que refuerce esos criterios. Y debe responder a dos preguntas. Una, si va a activarlo para trabajar por Aragón y dejar de parecer el opositor, sin colaboración institucional. Y dos, qué va a defender en ese espacio y en qué va a aplicar los recursos en los que aumenta la financiación en Aragón. Porque si aumentas el presupuesto en Educación pero lo haces para privatizarla, eso no es en beneficio de nuestro territorio.

"Aragón recibiría 629 millones más con la financiación, pero pedimos que esa cifra aumente 300 millones" Laura Vergara — Nueva diputada de Sumar Aragón en el Congreso

El programa también mencionaba la creación de una red de cercanías.

Justo ayer (por el viernes) me reuní con los sindicatos ferroviarios de Aragón y, entre otras cuestiones, salió el tema de crear y activar apeaderos en todos los ejes, que vendrían a reforzar a medio-largo plazo ese concepto de cercanías amplio. Porque hay varios riesgos, como generar un sistema radial poniendo a Zaragoza en el centro de nuevo. El cercanías es un objetivo a largo plazo, no es una idea realista a corto plazo. De hecho, hay que reforzar el actual y esa es la palanca para que esa red de cercanías sea realidad. No vengo a vender grandes objetivos, sino que vengo a trabajar porque los pequeños cambios transformen las estructuras del sistema de transportes.

¿Van a trabajar desde Sumar Aragón para intentar paralizar el clúster del Maestrazgo hasta que se determine si es viable?

Sí. Las energías renovables son irrenunciables, pero no a cualquier precio. A mí lo que me preocupa es la palabra macro, pero aquí y en las plantas de biogás, en los centros de datos, etc. Si somos capaces de ajustar esos proyectos a las infraestructuras energéticas, a las necesidades y a la capacidad de recaudación de los ayuntamientos, me parece bien. Si lo vamos a hacer sin planificación, mermando recursos a las administraciones y a los entornos más afectados, pues entonces hay que sentarse y ver lo más eficiente para generar unas mejores condiciones de vida en esos espacios.

"La coalición de 2023 no fue un espejismo y mi intención es crear un comité en el que estén todos los partidos" Laura Vergara — Nueva diputada de Sumar Aragón en el Congreso

¿Es posible reeditar un espacio en la izquierda como el de julio de 2023 o fue un artefacto electoral?

Desde que he aterrizado en el Congreso, le diría que tengo una idea diferente. No fue un espejismo y se está trabajando de forma conjunta y coordinada entre los partidos de la coalición que quieren trabajar juntos. Mi intención ahora es crear un comité en el que participen todos los partidos que quieran estar y que ese espacio sea el que facilite los acuerdos electorales.

¿Entiende que una parte del votante de izquierdas se canse de esta situación?

No solo lo entiendo, sino que lo comparto. Para mí la situación también es compleja, porque quiero generar ese comité a nivel estatal y soy consciente de que hemos competido electoralmente. En otra capa, a nivel de las Cortes de Aragón, tengo una coalición con IU que también quiero cuidar y acompañar.

¿Qué objetivos se marca para lo que queda de legislatura?

Prometí la constitución por ampliar derechos, que es el elemento fundamental. La primera iniciativa parlamentaria que he firmado junto al resto de mujeres del grupo parlamentario es para garantizar la seguridad en los espacios donde las mujeres van a ejercer su derecho al aborto. En el contexto internacional que estamos y tras los últimos resultados electorales hay que seguir ampliando sus derechos, como el acceso a la vivienda, a los servicios públicos. También mencioné la mejora de la seguridad vial de la comunidad ciclistas, voy a llevar la portavocía de la comisión de seguridad vial y llevo años siendo la representante de este colectivo a nivel estatal. De hecho, conozco algunas dinámicas del Congreso precisamente porque tengo una trayectoria haciendo palanca para mejorar esa seguridad vial. Y el tercer elemento es ser conscientes de la interdependencia que tenemos con el medio ambiente. Desde mi visión ecofeminista, ir en contra del medio ambiente es ir en contra de nosotras mismas y además en nuestro territorio están ocurriendo muchas cosas.

Acaba de aterrizar, pero, ¿ve posible agotar la legislatura hasta 2027?

Hay partido. La oposición está en el odio por el odio. Estamos en un escenario en el que nadie va a ser capaz de forzar a que no se acabe una legislatura que es democrática, legítima y funcional.