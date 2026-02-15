¿Cuándo llegará la punta de la crecida del Ebro a Zaragoza? El deshielo se deja notar en la capital aragonesa

La subida del caudal del Ebro está atrayendo a miles de curiosos a las riberas este domingo, una vez que han pasado las horas más peligrosas del temporal que dejó en la comunidad vientos huracanados y numerosas incidencias provocadas por estas rachas fuertes y la lluvia y nieve.

Sin embargo, tanto los residentes en los municipios ribereños como la Confederación Hidrográfica del Ebro siguen atentamente la evolución de un río Ebro que está de crecida y que ha puesto en alerta algunos tramos aguas arriba de Aragón, este domingo especialmente notable en los de Navarra.

Pero la crecida sigue su curso y, pese a que se está actuando con los embalses de la margen izquierda del Ebro para contener la avenida, lo cierto es que el deshielo empieza a notarse en zonas como Zaragoza capital, donde este domingo por la mañana ya se aproxima a los 1.000 metros cúblicos por segundo y una altura de más de tres metros.

Concretamente, el Ebro a su paso por Zaragoza ya lleva un caudal de 949 metros cúbicos por segundo y 3,09 metros de altura, unas cifras que ya le permiten ir inundando las riberas en ambas márgenes y con la velocidad que lleva sigue siendo arriesgado acercarse a la orilla. Sobre todo porque sigue creciendo y la punta de la crecida aún tardará en llegar.

Las estimaciones que hacen los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) de la CHE apuntan a que este pico máximo se alcanzará el próximo martes, a las 12.00 horas. Entonces será cuando el Ebro llegue a los 1.462 metros cúbicos por segundo, un máximo que ya se supera este domingo en Castejón de Sos, justo al adentrarse en Aragón, donde se alcanzará esa punta de la crecida esta tarde, a las 20.16 horas, que será cuando el Ebro alcance los 1.596 metros cúbicos por segundo.

Noticias relacionadas

Mientras, el Gállego sigue su desescalada después de que el pasado viernes alcanzara niveles máximos en el último tramo, antes de su desembocadura en el Ebro en Zaragoza. Entonces el SAIH llegó a superar los 269 metros cúbicos por segundo, inundando las riberas al desbordarse a la altura de Peña del cuervo y su entorno más próximo. Este domingo las cifras son muy inferiores, ya que alcanza los 122, 28 m3/seg al mediodía.