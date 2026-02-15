El pueblo a dos horas de Zaragoza que es ideal para visitar en la Cincomarzada: tiene el Parador más espectacular de España

Muchos zaragozanos ya piensan en el próximo puente para abandonar la ciudad y realizar una escapada junto a amigos o familiares. Tras la festividad de San Valero del pasado mes de enero, la Cincomarzada ya asoma en el horizonte como la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina diaria. Este año, la celebración cae en jueves 5 de marzo, lo que ha generado una gran expectación en el calendario laboral y escolar.

De hecho, los centros educativos de Zaragoza tendrán fiesta el viernes 6, permitiendo así que las familias disfruten de un puente de cuatro días para viajar. Para aquellos que deseen pasar unos días fuera de la ciudad sin sumar muchos kilómetros al cuerpo, hay una localidad idónea donde poder disfrutar del arte de la Edad Media. A 200 kilómetros de Zaragoza y a un paso de Aragón, se descubre un pueblo de calles empedradas, edificios de piedra y una catedral imponente.

Un viaje a Castilla-La Mancha

Bienvenidos a Sigüenza. El municipio cuenta con miles de años de historia (su primera referencia es del siglo I a.C.), pero empezó a adquirir relevancia ya en la Edad Media. Su ubicación, en un alto del río Henares, la convirtió en un punto defensivo clave. Siendo una urbe importante, ya en el siglo XII y hasta el siglo XVIII fue señorío episcopal. Este destino manchego lo tiene todo. De pasado medieval, su combinación de riqueza monumental, natural y gastronómica es tan exquisita, que es una de las ciudades medievales más bonitas del mundo.

Por sus calles han transitado reyes, obispos y cardenales, y muchos de ellos se alojaron en el parador que hoy visitamos. Contemplando el pueblo desde lo alto de una colina se alza el castillo de Sigüenza. Esta fortaleza fue construida en el siglo XII sobre una alcazaba árabe, por lo que su arquitectura entremezcla referencias de estilo musulmán y románico. Después de haber permanecido cerrada al público, este 9 de mayo volverá a abrir sus puertas, eso sí, con una nueva imagen.

El castillo, hoy Parador, fue residencia de obispos en época medieval. / Istock

Un parador único en España

Después de una inversión de 10 millones de euros, según ha declarado el gobierno de Castilla-La Mancha, el castillo convertido en parador resurge restaurado para replicar su esplendor original con fidelidad estética, pero sin renunciar a las comodidades actuales. Dejemos un momento de lado las vistas que se disfrutan desde sus ventanas, dominando todo Sigüenza. Si miramos hacia el interior, descubriremos altos muros de piedra, techos abovedados, y lámparas de araña adornando las estancias.

Recorrer el alojamiento es viajar al pasado en cada sala. Aquí hay una capilla románica que data del siglo XIII. Allá, un patio empedrado. Abajo, un comedor abovedado que ya es ampliamente reconocido por servir comida castellanomanchega tradicional, donde no pueden faltar los asados y las migas. No es difícil confundir a los huéspedes con miembros de la realeza medieval, especialmente cuando sabemos que, de hecho, muchos pasaron temporadas viviendo allí.