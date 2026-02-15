Así ha sido el multitudinario 'flashmob' jotero en la plaza del Pilar en solidaridad con los niños con cáncer

Un año más, miles de personas han participado en el flashmob jotero en la plaza del Pilar en solidaridad con los niños con cáncer, cuyo Día Internacional se celebra este domingo. Al unísono y cuando marcaban las 17.00 horas, los participantes han comenzado a bailar en el corazón de Zaragoza, un acto que también se ha realizado a la misma hora en la plaza López Allúe de Huesca y en la plaza del Torico de Teruel.

Se trata de un acto solidario y visual, organizado por la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer en Aragón (Aspanoa), que se enmarca en las actividades que la organización ha preparado para estos días y en las que también se han realizado reivindicaciones. Entre ellas, una "reforma integral y urgente" del hospital Infantil Miguel Servet, "cuyas instalaciones están obsoletas". Sobre todo, hacen hincapié en el Hospital de Día de Oncopediatría "donde reciben tratamiento ambulatorio todos los niños con cáncer de Aragón, que está actualmente masificado y no garantiza la privacidad".

La lectura del manifiesto del Día Internacional del Cáncer Infantil, elaborado por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, de la que Aspanoa forma parte, ha puesto de relieve la necesidad de que las unidades de cuidados paliativos pediátricos de toda España presten servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Casi 30 nuevos diagnósticos en 2025

En cuando a las cifras de cáncer infantil, un total de 28 niños aragoneses fueron diagnosticados el año pasado. Esta cifra es ligeramente inferior a la media anual, que suele situarse entre 35 y 40 casos nuevos. "Al tratarse de una enfermedad rara, es habitual que existan años valle, como ha ocurrido en 2025, y otros en los que, por desgracia, se registran más diagnósticos y compensan esos descensos puntuales. La incidencia del cáncer infantil en Aragón se mantiene estable desde hace décadas", indican desde Aspanoa.