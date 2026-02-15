Estos son los municipios de Aragón en los que el viento ha superado los 100 km/h

La borrasca Oriana arrasó Aragón este sábado con rachas de viento huracanadas, que han impactado especialmente en la provincia de Teruel y en zonas del Pirineo. En varios municipios, las rachas han superado con creces los 100 kilómetros por hora, con picos en numerosas localidades de la geografía aragonesa.

Según los datos recopilados por estaciones meteorológicas y observatorios oficiales, que ha plasmado Meteo Aragón en su perfl de X (@meteo_aragon), el registro más alto se alcanzó en la ermita de San Antonio, en Mosqueruela, donde se midieron 171 km/h. Muy cerca, en Puertomingalvo, las rachas llegaron a los 164 km/h. También en el entorno de montaña se han dado cifras muy elevadas, como los 149 km/h en Cerler (Cogulla) o los 139 km/h en Sallent de Gállego (Izas).

Otros puntos que han superado la barrera de los 100 km/h han sido Jabaloyas (135 km/h), Castellote (122 km/h), Astún (118 km/h), Aniñés (112 km/h), Caspe —en la zona de la Plana del Pilón— (110 km/h) y Andorra (108 km/h). Estos valores reflejan la intensidad del episodio, que ha afectado tanto a áreas de alta montaña como a comarcas del interior y del valle del Ebro.

Las consecuencias de la borrasca Oriana

Las condiciones metereológicas extremas obligaron a activar la alerta naranja por viento y amarilla por nieve durante el sábado. Por ese motivo, se cerraron carreteras como la N-330a en Candanchú o los accesos a Formigal y Panticosa, además de restringir la circulación en varias vías donde son necesarias cadenas. También se interrumpió el tráfico ferroviario entre Jaca y Canfranc. Las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Cerler suspendieron temporalmente su actividad por seguridad, al igual que la Federación Aragonesa de Fútbol, que aplazó los partidos previstos.

En Zaragoza capital, el viento causó una treintena de incidencias por caída de árboles, chapas, vallas y antenas, lo que ha llevado al Ayuntamiento a activar el Plan Municipal de Emergencias, cerrar parques y suspender el desfile de Carnaval.

En la provincia, más de 2.000 vecinos se quedaron temporalmente sin suministro eléctrico en municipios como La Muela, Cariñena o Tarazona. También se han registrado afecciones en tejados e infraestructuras en Zuera, San Mateo de Gállego y distintos puntos de Teruel, aunque sin daños personales. A ello se suma el aumento de caudales en la cuenca del Aragón y del Ebro por desembalses preventivos, ante la previsión de crecidas en las próximas horas.

Las previsiones de hoy

Hoy, domingo, empieza a retomarse la normalidad en Zaragoza. El Plan Municipal de Emergencias por viento se desactivó ayer a las 19.00 horas. Los parques vuelven a estar abiertos y durante la mañana tendrá lugar el desfile del Carnaval Infantil.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este domingo la alerta amarilla por viento en el Pirineo y en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, en Teruel. En ambas zonas, las rachas de viento, del noroeste, podrán llegar a los 80 kilómetros hasta el mediodía.

Noticias relacionadas

Pero en el Pirineo oscense la situación sigue siendo complicada en varias carreteras, que continúan cerradas por nieve y riesgo de aludes. Es el caso de la nacional N-330, en Candanchú; la A-136 en la frontera del Portalet, en Sallent de Gállego; la A-2606 que da acceso al Balneario de Panticosa; la A-139 en Llanos del Hospital; y la A-136a entre Sallent de Gállego y Formigal por ventisqueros. Aunque las estaciones de esquí han vuelto a abrir hoy, el riesgo de aludes está en nivel 4 y se pide esquiar “exclusivamente” por pistas abiertas y balizadas.