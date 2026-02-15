Zaragoza Luce: La capital aragonesa se transforma en una galería de arte y luz

Como si brillara con luz propia, Zaragoza se iluminará con la fuerza de la segunda edición del Festival Zaragoza Luce, entre el 19 y el 22 de febrero, sorprendiendo a grandes y pequeños en una apuesta artística como ninguna otra.

El festival, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la agencia Antídoto y comisariado por Curro Melero, se amplía este año, este año, logrando conectar a los viandantes con algunos de los grandes referentes del arte lumínico a nivel internacional.

Esta cita cuenta con ocho instalaciones artísticas distribuidas en 12 emplazamientos emblemáticos como la del plaza del Pilar, San Juan de los Panetes o San Felipe que mostrarán creaciones de artistas de primer nivel internacional, además de una representación del talento local.

De esta forma, en palabras de la alcaldesa, Natalia Chueca, “se ensalza el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo de forma abierta, democrática y accesible para todos. Zaragoza Luce es cultura de primer nivel sin barreras".

El festival refuerza su carácter internacional y, por lo tanto, su proyección con la participación de artistas de primer nivel mundial, cuyas obras, algunas inéditas en España, convivirán con propuestas nacionales y locales, generando un diálogo creativo entre distintas disciplinas, contextos y sensibilidades.

Talento local

Al mismo tiempo, Zaragoza Luce ha adquirido una nueva dimensión que lo vincula con el talento local a través de un plan formativo que facilitará el contacto de los estudiantes con estos referentes internacionales que van a ofrecer sus intervenciones artísticas en los doce edificios de la ciudad.

Esta iniciativa nace con el objetivo de acompañar, impulsar y generar oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones de creadores, poniendo en valor el papel del festival como plataforma de desarrollo cultural, de forma que se amplía el alcance del festival más allá de la exhibición artística y que se compone de tres acciones principales.

Los estudiantes de la Escuela de Arte de Zaragoza expondrán una intervención artística de la mano del colaborador local Néstor Lizalde. Por otro lado, está programada una masterclass con artistas especializados en el arte lumínico en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

Además, una visita guiada recorrerá el festival profundizando en los procesos creativos y técnicos comentados por los propios creadores.

Audioguías

La tecnología seguirá acompañando a los visitantes de Zaragoza Luce como herramienta para optimizar la experiencia reflexiva y emocional del público. En la primera edición, la plataforma digital que facilitó mapas interactivos y audioguías, registró más de 20.000 visitas, con un 92% de accesos desde dispositivos móviles. Unas audioguías que volverán a estar disponibles y con las que se podrán planificar los recorridos, profundizar en las obras y acceder a la información más fácilmente.

Así, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto cultural de ciudad con vocación de continuidad, alineado con el impulso a la cultura contemporánea y la activación del espacio público. Puede consultar la programación completa en zaragoza.es y festivalluce.es.

Referentes mundiales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha pretendido también darle una dimensión más internacional a esta segunda entrega atrayendo a algunos de los representantes de la élite de la creación de intervenciones en escenarios urbanos basadas en la luz.

Plaza del Pilar, Impulse de Lateral Office (Canadá)

Plaza San Juan de los Panetes, Earthtime de Janet Echelman (EEUU)

Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Delegación de Gobierno, Museo del Foro y plaza de la Lonja, Les Voyageurs de Cédric Le Borgne (Francia)

Plaza del Justicia, Flux de Collectif Scale (Francia)

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Keyframes Games Stories de Groupe LAPS (Francia)

Patio Diocesano del Museo Alma Mater, Antimateria de Maxi Gilbert (Argentina)

Edificio CaixaBank, Transitar de Jou Serra (España)

Así, Zaragoza Luce se consolida así como un proyecto cultural de ciudad con vocación de continuidad, alineado con la estrategia municipal de impulso a la cultura contemporánea, la activación del espacio público y el posicionamiento de Zaragoza como referente cultural y creativo a nivel nacional e internacional.

