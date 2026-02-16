Acaba el escrutinio de las elecciones de Aragón con el voto de los residentes en el extranjero: estos son los resultados
El PSOE es la fuerza más votada entre los residentes en el extranjero, pero el final del escrutinio no cambia el resultado de las elecciones del 8F
Ocho días después de las elecciones anticipadas en Aragón, son oficiales los resultados después del escrutinio del voto de los aragoneses residentes en el exterior. Según estos sufragios, el PSOE ganaría las elecciones, y Podemos conservaría representación. Pero el añadido de todos los votos no cambia el resultado oficial del pasado domingo ni el reparto de escaños.
Las Juntas Electorales Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel han finalizado el escrutinio del voto de los aragoneses residentes en el extranjero. En total, se han recibido 4.355 votos. Según este escrutinio, el PSOE sería la primera fuerza de los votantes aragoneses en el exterior, con 1.565 votos. El PP sería en este caso segunda fuerza, con 1.031 votos; seguido por Vox, que ta bién es tercera fuerza en el exterior con 533 sufragios; CHA, cuarta, con 292; IU-Sumar, con 230 votos; Podemos-Alianza Verde con 170; y por último Teruel Existe, con 61 votos (que es la tercera fuerza en Teruel). El PAR no obtuvo ningún voto de los aragoneses residentes en el extranjero. El partido de Alvise tampoco ha registrado ningún apoyo de residentes en el extranjero.
Según sus escrutinios, en la provincia de Zaragoza, las seis candidaturas con mayor número de votos han sido: PSOE, 1.049; Partido Popular, 796; Vox, 407; CHA, 239; Izquierda Unida – Movimiento Sumar, 154; y Podemos – Alianza Verde, 103. En esta circunscripción, se han recibido 3.089 votos, sobre un censo de 29.608 electores.
En la provincia de Huesca, se han registrado 890 votos, sobre un censo de 9.194 electores. De ellos, PSOE ha recibido 370 votos; Partido Popular, 168; Vox, 96; CHA, 53; Izquierda Unida – Movimiento Sumar, 52, y Podemos – Alianza Verde, 50.
En la de Teruel, las candidaturas con mayor número de sufragios han sido: PSOE, 146; PP, 67; Teruel Existe - Coalición Existe, 61; Vox, 30; Izquierda Unida - Movimiento Sumar, 24; y Podemos - Alianza Verde, 17. El total de votantes en esta circunscripción ha sido de 376, sobre un censo de 5.631.
Aunque los datos finales se publicarán en los próximos días en el BOA por parte de las Juntas Electorales, con este escrutinio, la asignación de los 67 escaños de las Cortes de Aragón no varía respecto a lo anunciado tras el recuento provisional del domingo 8 de febrero.
