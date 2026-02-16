Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet lo confirma: estos fueron los puntos de Aragón donde más calor hizo en verano de 2025

Dichas cifras han sido recogidas desde las estaciones de la propia agencia meteorológica repartidas por toda la comunidad a lo largo de anterior periodo estival

Una mujer protegiéndose del sol con un abanico mientras cruza el Puente de Piedra (Zaragoza)

Una mujer protegiéndose del sol con un abanico mientras cruza el Puente de Piedra (Zaragoza) / MIGUEL ANGEL GRACIA

Martín Vital

Zaragoza

Lo que antes era menos habitual ahora se ha hecho costumbre en Aragón: veranos más cálidos y secos en los que las olas de calor dejan valores extremos que hacen que la mayoría de la población se desespere por entrar en frío, ya sea con el aire acondicionado a tope en el interior de sus viviendas o pasando la jornada completa a remojo. Este 2025 dejó en la comunidad dos olas de calor distintas en los meses de verano, lo que ha hecho que sus temperaturas rocen los máximos históricos en cuanto a calor se refiere.

En este caso, la Aemet hizo públicos la semana pasada los datos de las temperaturas más altas registradas en sus estaciones meteorológicas repartidas por tierras aragonesas, dejando en casi la mitad de ellas valores superiores a los 40ºC. La cifra más alta la deja Híjar, con 44ºC, quedándose a 0.5ºC del récord en la comunidad, que, por otra parte, lo ostenta Zaragoza ciudad y fue registrado en el año 2015.

La segunda marca más alta en este informe la obtuvo la estación de Plana del Pilón, en la localidad de Caspe, que puso los termómetros de sus habitantes en, por lo menos, 43.7ºC durante el pasado periodo estival. La medalla de bronce se la lleva el barrio zaragozano de Valdespartera, cuya altitud elevó su temperatura hasta los 42.7ºC. Más alejado del núcleo de la capital aragonesa, su aeropuerto registró 0.7 puntos menos que la anteriormente mencionada.

Respecto a las otras capitales de provincia, al tendencia es muy similar, siendo la más destacada la de Huesca, donde se alcanzaron valores de hasta 41.6ºC, distanciados de la turolense que no llegó a superar los 40ºC y se quedó en 39ºC.

Registro de temperaturas máximas registradas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en verano de 2025

Registro de temperaturas máximas registradas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en verano de 2025 / Aemet

Quinto, Valmadrid y Barbastro son los otros tres puntos de Aragón en los que los termómetros sobrepasaron los 42ºC, mientras que las estaciones de Alcañiz, Calatayud y Calanda se mantienen por encima de los 41ºC. En las Cinco Villas, Sos del Rey Católico no rebasó en todo el verano los 40ºC, quedándose a tan solo una décima de hacerlo.

En este listado también se ven reflejados el resto de puntos en los que la Aemet recopila temperaturas máximas y mínimas a lo largo de todas las estaciones del año. Este verano en cuestión fue el tercero más caluroso en la serie histórica de la comunidad autónoma, en el que algo más de la tercera parte del mismo (33 días para ser más exactos) estuvieron dentro de las dos olas de calor registradas durante este periodo estival.

