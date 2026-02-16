Aragón bate su récord histórico de producción eléctrica pese al pinchazo de las renovables

Aragón volvió a batir en 2025 su récord histórico de producción eléctrica, pero lo hizo con un giro relevante en su mix de generación. La producción total alcanzó los 22.365 gigavatios hora (GWh), un 2,1% más que en 2024 (21.908) y por encima también del anterior máximo, registrado en 2023 (22.091). Tras el leve retroceso del ejercicio previo (-0,8%), el sistema eléctrico aragonés recupera la senda alcista. Sin embargo, esta vez el empujón no vino de las renovables, que redujeron su aportación, sino de las tecnologías no limpias, que incrementaron de forma muy notable su producción, un vaivén que se debe en parte a los efectos del gran apagón registrado el 28 de abril.

Los datos provisionales de Red Eléctrica de España, del grupo Redeia, reflejan que las fuentes renovables de la comunidad generaron 18.531 GWh en 2025, un 4,8% menos que el año anterior. El descenso se debió al fuerte bajón de la hidráulica (-19,1%) y la caída de la eólica (-3,4%), retrocesos que se vieron compensados por la mayor aportación de la fotovoltaica (4,4%) y otras renovables (21,3%).

En contraste, las tecnologías no renovables dispararon su producción un 56,6%, hasta 3.835 GWh, compensando la caída verde y explicando el nuevo máximo global. En este grupo, destaca el fuerte crecimiento de los ciclos combinados de gas, cuya generación se disparó un 112,2%, también subieron la cogeneración (+15,8%) y los residuos no renovables (2,2%).

Más potencia renovable

Pese a este comportamiento anual, la foto de fondo sigue siendo claramente expansiva. En la última década, la producción eléctrica de Aragón ha aumentado más de un 30%, desde los 15.311 GWh de 2015. El cierre definitivo de la central térmica de carbón de Andorra, a mediados de 2020, supuso un fuerte ajuste de capacidad que ha quedado ampliamente superado por la implantación acelerada de aerogeneradores y plantas solares.

Un parque fotovoltaico de Aragón, con molinos de viento de fondo. / Miguel Ángel Gracia

El retroceso de la generación limpia se produjo, además, en un contexto de fuerte crecimiento de la potencia instalada, es decir, de la capacidad de producir electricidad. En 2025 se conectaron al sistema 1.061 megavatios (MW) adicionales, hasta situar el total en torno a 11.400 MW. La solar fotovoltaica fue la tecnología más dinámica, con 706 MW nuevos (3.971 en total), lo que consolida a Aragón como la quinta comunidad con mayor capacidad solar. La eólica sumó 357 MW y superó por primera vez la barrera de los 6.000 MW (en concreto 6.061), afianzando así su segunda posición en el tablero nacional de esta tecnología, solo por detrás de Castilla y León (7.738), que le duplica en superficie territorial.

El resto de tecnologías se mantuvo estable o registró leves descensos. La cogeneración perdió 26,4 MW (490), la hidráulica cedió 0,8 MW (1.331) y otras renovables retrocedieron 0,6 MW (16). En términos agregados, Aragón mantiene una potencia equivalente a la de una docena de centrales nucleares, pese a no contar con ninguna instalación de este tipo.

Menos energía hacia fuera

Aragón sigue siendo excedentaria, aunque algo menos. En 2025 exportó el 52,3% de la electricidad producida a otras comunidades y, en pequeña proporción, a Francia, a través de la interconexión de 220 kilovoltios entre Biescas y Pragnères. El ratio cae más de dos puntos respecto a 2024 (54,6%) y casi cuatro frente a 2023 (56,1%).

La razón principal está en el fuerte aumento del consumo interno, que encadena dos años de crecimiento: +7,1% en 2025 y +2,6% en 2024. Pese a este ajuste, más de la mitad de la electricidad generada en Aragón sigue saliendo del territorio. La cuota exportadora no ha dejado de escalar en los últimos años: 30% en 2018, 29% en 2019, 43% en 2020, 46% en 2021 y 49% en 2022, al calor del despliegue renovable.

La demanda se dispara

Las renovables aportaron en 2025 el 82,9% de la electricidad producida, seis puntos menos que en 2024 (88,9%), cuando se alcanzó el máximo histórico. Pese al retroceso, el porcentaje sigue claramente por encima del de ejercicios anteriores (82,4% en 2023 y 76% en 2022) y supera ampliamente las medias de España (56%) y la UE (47%).

Un parque de aerogeneradores en Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La eólica volvió a liderar el mix al aportar la mitad de la generación ( el 49%), seguida de la fotovoltaica (19%), la hidráulica (14%), los ciclos combinados de gas (10%), la cogeneración (7%) y los residuos no renovables (1%).

El verdadero cambio estructural se observa en la demanda eléctrica. El consumo creció en Aragón un 7,1% en 2025, muy por encima de la media nacional (+2,7%), y encadena dos ejercicios al alza tras tocar fondo en 2023. Es, con diferencia, el mayor aumento de toda España: más del doble que la media y gran distancia del resto. Le siguen Madrid (4,8%), Comunidad Valenciana (4,4%) o Cantabria, Murcia y Baleares (4,2%).

Los centros de datos

Detrás de este salto está el despegue de los centros de datos, grandes consumidores de electricidad. En particular, los tres complejos de Amazon Web Services (AWS) en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, que iniciaron su actividad hace tres años y ya están dejando una huella visible en el balance eléctrico de la comunidad.

Aragón consolida así su papel como gran potencia energética del país, pero entra en una nueva fase: produce más que nunca, exporta algo menos y empieza a consumir mucha más electricidad en casa. Un cambio de equilibrio que anticipa el impacto real de la nueva economía eléctrica sobre el territorio.