Aragón desplegará drones térmicos en la frontera con Cataluña para blindarse ante la peste porcina

El Gobierno de Aragón intensificará la vigilancia en la franja oriental de la comunidad con el despliegue de drones térmicos para localizar jabalíes y posibles focos de peste porcina africana (PPA). Así lo ha anunciado este lunes el consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, tras la reunión de trabajo celebrada junto a la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, y altos cargos de ambos departamentos en el edificio Pignatelli. El encuentro se convocó después de conocerse dos nuevos focos de la enfermedad en Cataluña --en Molins de Rei y El Papiol situados fuera del núcleo inicial detectado el pasado 28 de noviembre.

Rincón ha subrayado que Aragón continúa libre de la enfermedad y ha recordado que la PPA no afecta a los humanos y que, hasta ahora, todos los casos registrados en España se han dado en fauna silvestre. No obstante, ha advertido de que mientras sigan detectándose focos no podrá iniciarse la cuenta atrás de un año necesaria para que España recupere el estatus de país libre de peste porcina, lo que mantiene en vilo a un sector clave para la economía aragonesa.

Tensión en los mercados exteriores

El consejero ha puesto el acento en el impacto comercial. Países como Japón o Filipinas han dejado de aceptar la regionalización, criterio que permite restringir las limitaciones a las zonas afectadas, lo que impide exportar porcino aragonés a esos destinos. La consecuencia directa, según trasladan las organizaciones del sector, es una caída del precio del cerdo que puede situar las pérdidas entre 35 y 40 euros por animal. “Somos una gran potencia exportadora y si no exportamos, el mercado interno se resiente”, ha señalado.

En este contexto, Rincón ha lamentado la falta de información oficial por parte del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat de Cataluña. “No nos parece de recibo enterarnos por los medios de comunicación”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado un mayor liderazgo y coordinación institucional. Aragón, ha añadido, no solo es comunidad vecina, sino la principal productora de porcino del país y alberga en su franja limítrofe con Cataluña importantes explotaciones y mataderos.

Nuevas herramientas: drones, perros y más presión cinegética

Además de reforzar las medidas ya en marcha desde la aprobación del decreto ley autonómico --aprobado cinco días después del primer foco--, el Ejecutivo aragonés activará nuevas líneas de prevención. Entre ellas, la contratación de drones térmicos para la vigilancia de zonas limítrofes, el entrenamiento específico de perros para localizar cadáveres de jabalí en el monte y la formación de cazadores habilitados, en colaboración con la Federación Aragonesa de Caza, para intensificar las batidas si fuera necesario.

Según los datos trasladados en la reunión, el número de jabalíes abatidos ha aumentado en torno a un 10% respecto a otros años, aunque el consejero ha reconocido que no es fácil multiplicar de forma drástica las capturas. El decreto ha ampliado hasta finales de marzo el periodo de batidas y mantiene las ayudas económicas a los cotos y empresas de recogida de carne cinegética por los animales entregados.

China mantiene la regionalización

Frente a las restricciones de algunos mercados asiáticos, China --principal cliente del porcino español-- mantiene la aceptación de la regionalización, lo que permite a Aragón exportar con normalidad mientras no aparezcan casos en su territorio. Los datos de exportación de diciembre, que se conocerán en breve, apenas reflejarán el impacto del brote, ya que el primer foco se detectó a finales de noviembre; será en 2026 cuando pueda medirse con mayor precisión el efecto real sobre el comercio exterior.

Rincón ha insistido en que Aragón seguirá convocando reuniones periódicas con las principales empresas integradoras para compartir información y analizar la evolución de la situación. “Esperamos una evolución favorable, pero debemos estar preparados”, ha concluído, a la vez que ha reiterado la exigencia de recibir información oficial y detallada sobre el origen del virus y los avances en la gestión estatal del brote.