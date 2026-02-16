Arranca la huelga de médicos en Aragón: "No estaba la médica, nos mandaban a otra consulta y nos hemos ido"

Primer día de la huelga de médicos nacional, y en Aragón también autonómica, que se va a extender hasta el viernes 20 de febrero y que trae de vuelta el escenario que ya se vivió a comienzos de diciembre, cuando los profesionales también pararon su actividad para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y, al Gobierno regional, mejoras en sus condiciones laborales. Entonces, las cuatro jornadas de paros obligaron a suspender más de 800 operaciones. Este lunes, la huelga ha dejado sus primeros efectos en pacientes como Juana, que ha salido del centro de salud de Sagasta de Zaragoza sin recibir su cambio de medicación.

La mujer ha explicado que, al llegar a su consulta, un cartel le redirigía a otra planta. "Es un tema delicado por cambio de medicación, y como no estaba, no hemos subido y nos hemos ido", ha compartido su hija, que la acompañaba. Juana ha matizado que, como lleva "toda la vida" con la misma médica y la cita de este lunes era por un tema concreto, ha optado por reprogramarla. La atenderán el 4 de marzo.

Según han compartido ambas, ya este lunes por la mañana han llamado para preguntar por la huelga y si se mantenía la consulta, pero no han conseguido que les atendieran el teléfono. Desconocen la causa por la que no estaba la médica en consulta, si era por los paros o por otro motivo, pero sugieren que el Salud informe de qué consultas se van a mantener o no para evitar que los pacientes acudan a los centros de salud "para nada".

"Lo último que deseábamos era llegar a esta situación, pero la huelga es por el paciente, no contra él", ha remarcado un pediatra endocrino del hospital Miguel Servet de Zaragoza, Antonio de Arriba. La huelga de médicos tiene un doble cáriz en Aragón, donde la han convocado CESMAragón y Fasamet. Por un lado, los profesionales sanitarios piden al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio que recoja sus intereses y acabe con puntos que consideran "abusivos" como son las guardias obligatorias.

En imágenes I Protesta de los médicos de Aragón a las puertas de los hospitales en el primer día de huelga / JAIME GALINDO

De Arriba ha explicado que luchan por "una sanidad de calidad para los pacientes, sin que corran riesgos porque obliguen a los médicos a trabajar durante 24 horas seguidas sin posibilidad de descanso". "Pedimos que nos reconozcan el nivel profesional que nos han exigido, ya que somos la única profesión con diez u once años de formación previa a poder trabajar", ha puntualizado.

Aunque el pasado enero el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) de un nuevo Estatuto Marco, organizaciones como CESMAragón y Fasamet continúan rechazando esta norma porque consideran que "supone retrocesos en la profesión, en la salud y en la calidad asistencial". "Solo pedimos tener las mismas condiciones que el resto de trabajadores sanitarios, nada diferente", ha remarcado de Arriba, y ha agregado: "Y poder sentarnos en la mesa de negociación para acordar nuestras condiciones, como sucede con todos los trabajadores. A nosotros no nos dejan por ser minoría".

En el plano autonómico, los paros reclaman al Gobierno de Aragón, que ahora tiene en funciones a su presidente, Jorge Azcón, y a sus consejeros, entre ellos el de Sanidad, José Luis Bancalero, mejoras en sus condiciones laborales y que se equiparen a las de otras comunidades. "Si los médicos no estamos bien, y no lo estamos, el sistema se cae y ya está roto, es insostenible", ha expresado el pediatra.

De Arriba ha sostenido que buscan poder "atender a los pacientes de forma segura, pero también con calidad y no tener que ver a 50, 60 o 70 personas en una mañana generando estrés y ansiedad tanto en él o ella como en los usuarios que esperan fuera".

Por eso, con este fin de alcanzar unas mejores condiciones, CesmAragón y Fasamet han convocado cinco días de paros en febrero en Aragón y otros cinco en marzo, también del 16 al 20. Además, han programado concentraciones de cinco minutos durante los paros para que los profesionales que tengan que hacer servicios mínimos puedan también mostrar su apoyo. Estas serán a las 12.00 horas en las puertas del hospital. Además, el viernes habrá una manifestación partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hasta la Delegación del Gobierno de Aragón.