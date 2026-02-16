Astún impulsa un nuevo telesilla con un presupuesto de 5,3 millones de euros para la próxima temporada
La estación de esquí prevé crear un nuevo transporte por cable con capacidad para transportar a más de 1.800 personas a la hora ante la conexión con Candanchú. El consejero López determina la tramitación urgente, por lo que los plazos administrativos se reducen a la mitad
La estación de esquí de Astún proyecta la construcción de un nuevo telesilla en sus instalaciones para la próxima temporada 2026-2027 con capacidad para transportar a más de 1.800 personas a la hora. Tal y como consta en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), la estación de esquí solicita la concesión administrativa para construir y explotar un telesilla de pinza fija de 4 plazas (telesilla CF4 Balsas), con un trazado en línea recta, que partirá desde una cota de 2.012 metros y llegará hasta los 2.215 metros de altitud, con una longitud total de 782,82 metros y un desnivel de 203. Con la ubicación elegida, la intención es facilitar la conexión con los esquiadores que lleguen de Candanchú.
Según la documentación aportada, el telesilla salvará una pendiente media del 24,7% y tendrá una capacidad de transporte máximo de 1.884 esquiadores a la hora.
Ahora, el proyecto se debe someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y, según figura en la documentación, deberá ser tramitado por vía urgente a petición del consejero de Fomento, Octavio López, lo que implica la reducción de los plazos administrativos a la mitad.
A partir de ahora, las Administraciones públicas y las personas interesadas consultadas dispondrán de un plazo máximo de un mes desde la recepción de la notificación para emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
El presupuesto para la instalación alcanzaría los 5,3 millones de euros, según la documentación aportada. Las estaciones extremas se llevarían la mayor parte de ese presupuesto, con 1.359.300,00 euros; seguido por la línea, coon 1.168.440 euros; y la obra civil por 469.410 euros. Además, el transporte, montaje la regulación y la puesta en marcha del telesilla costará 443.880 euros; el proyecto, estudios, los ensayos y la documentación, otros 158.000 euros; el presupuesto de seguridad y salud, 12.703 euros, además de 46.599 euros en el concepto de "varios". Así, en total, el presupuesto de ejecución material sería de 3.658.333,34 euros, a los que se sumarían los gastos generales y el beneficio industrial (20%), otros 731.666,67 euros. Y al total de 4.390.000,00 euros se le añadiría el 21% de IVA, otros 921.900 eurtos, que elevan el presupuesto total hasta los 5.311.900 euros.
Un nuevo telesilla ante la conexión con Candanchú
Ante la futura conexión con Candanchú por medio de un telecabina y con el "presumible aumento de la demanda de usuarios", desde Astún han visto "necesaria y justificada" la necesidad de instalar un nuevo telesilla que será del tipo pinza fija, de 4 plazas, denominado Telesilla Balsas.
Según reza el proyecto, se ubicará en la zona oeste de la estación y discurrirá cercano al telesilla La Raca, con salida bajo la pista verde Prado Blanco y llegada situada sobre la pista Balsas. Tendrá una longitud de 788 m en planta, un desnivel de 203 m entre las cotas 2015 m y 2218 m y una pendiente media del 25,8%. La longitud según pendiente será de 820 m.
La estación de llegada del futuro telecabina de unión con Candanchú desembarcará en la cota 2022, que estará en las inmediaciones de la estación inferior del telesilla Balsas, con lo que los esquiadores podrán acceder cómodamente al embarque del telesilla a cota 2.015 m.
El futuro nuevo telesilla será de marca Leitner, modelo CF4, dotado de sillas de cuatro plazas, con pinzas fijas, permitiendo el acceso a pistas ya existentes. Tendrá la capacidad de transportar a 1.884 personas por hora en el lado de subida, por medio de un total de 96 vehículos, con sillas de cuatro plazas cada una. El telesilla dispondrá de 10 pilonas intermedias.
