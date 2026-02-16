El Colegio Británico de Aragón abre su periodo de matriculación: toda la información sobre las visitas y las fechas

Elegir colegio no es solo elegir un edificio, es decidir en qué entorno van a crecer, aprender y construir su futuro tus hijos. Y cuando se abre el periodo de matriculación, la pregunta vuelve con fuerza en muchas casas de Zaragoza: ¿qué centro ofrece una educación completa, exigente y a la vez cercana?

En ese contexto, el Colegio Británico de Aragón abre su proceso de admisión con una propuesta basada en la enseñanza en inglés, un seguimiento cercano del alumnado y una opción destacada en una etapa clave, el Bachillerato Internacional (IB). A eso se suma la reciente entrada del Colegio Británico de Aragón en el ranking 2026 de mejores colegios de la plataforma Micole.

El Colegio Británico de Aragón apuesta por un modelo educativo completo y de calidad / Colegio Británico de Aragón

Visitas personalizadas: conocer el colegio desde dentro

Durante la campaña de matrícula, las familias pueden solicitar una visita personalizada para recorrer las instalaciones, asomarse al día a día en las aulas y resolver dudas de forma tranquila.

Estas visitas ayudan a entender cómo se trabaja en cada etapa educativa, qué tipo de acompañamiento recibe el alumnado y cómo se plantea una formación que no se queda solo en los contenidos.

Un motivo de peso: el Colegio Británico de Aragón entra en el ranking 2026 de Mejores Colegios de España

El Colegio Británico ha sido el único de Aragón que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole, que lo define como un “referente de máxima calidad”. Para Cristina Muñoz, coordinadora del Bachillerato Internacional, este reconocimiento es el resultado "del trabajo constante, del compromiso del equipo docente y del acompañamiento cercano a las familias".

Desde la plataforma también se destaca su “carácter diferencial”, con profesorado nativo y un aprendizaje donde el inglés se integra en el día a día del alumnado de forma natural.

Otro de los puntos que han impulsado al Colegio Británico de Aragón—situado a pocos minutos de Cuarte de Huerva— como uno de los mejores de España es su metodología activa e innovadora. Muñoz explica que ese enfoque se sostiene en una idea sencilla: no dejar de mejorar y, sobre todo, pensar en lo que el alumno necesita hoy y en lo que puede necesitar mañana.

El Colegio Británico también ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores colegios privados de España.

Una educación internacional desde los primeros años

Desde los primeros meses de edad, en su espacio de educación infantil OKLU (0–2 años), hasta el Bachillerato Internacional, el Colegio Británico ofrece una formación íntegramente en inglés con profesorado nativo. El idioma se aprende en un contexto real, se incorpora como lengua habitual dentro del centro.

El Colegio Británico cuenta con un espacio de educación infantil OKLU (0–2 años) / Colegio Británico de Aragón

El sistema educativo internacional se diferencia del resto porque, según Muñoz, “se aprende de una manera mucho más significativa”. “No se trata de memorizar, sino de ir construyendo un conocimiento mucho más duradero”, resume.

El centro es, además, el único en Zaragoza que imparte el Bachillerato Internacional en inglés con una carga lectiva muy alta en este idioma (hasta un 70% en función de las asignaturas elegidas). Se trata de un programa reconocido a nivel mundial que potencia el pensamiento crítico, la mentalidad internacional y la responsabilidad social.

Por qué el Bachillerato Internacional puede ser una buena inversión educativa

El Bachillerato Internacional busca formar alumnos con una base sólida y amplia de conocimientos, mientras desarrollan también habilidades personales como la autonomía, criterio y capacidad de organización.

El Colegio Británico de Aragón es el único en Zaragoza que imparte el Bachillerato Internacional en inglés. / Colegio Británico de Aragón

En el apartado de evaluación, los exámenes del IB son “más completos que en el estándar”, explica Muñoz. En asignaturas como inglés, por ejemplo, se organizan en cuatro partes: escribir, comprender, hablar y escuchar. Así, el alumno trabaja más destrezas que en un examen centrado solo en desarrollar un tema por escrito.

El uso de la tecnología es otro de los pilares del programa: cada alumno dispone de su propio Macbook y tiene acceso a las herramientas y aplicaciones que necesita para su trabajo diario.

Además, el seguimiento es personalizado ya que cada estudiante tiene asignado un tutor que le acompaña y orienta durante toda la etapa de bachillerato.

Un equipo docente con formación continua

El equipo docente del Colegio Británico de Aragón construye su modelo pedagógico a partir de la experiencia, pero también de la formación constante. Su objetivo, explican desde el centro, es dar herramientas al alumnado para que aprenda a tomar decisiones y a gestionar su propio aprendizaje.

Para Muñoz, parte de la motivación del profesorado está en que “hacen algo distinto” y aportan “mucho” a la experiencia educativa. También subraya las “continuas formaciones” que reciben para “mantenerse siempre actualizados y adaptándose a lo nuevo”.

Servicios que ayudan a la conciliación Autobús de ida y vuelta

Comedor

Almuerzo y merienda

Servicio de madrugadores desde las 8.00 horas y por la tarde, hasta las 18.00 horas.

El Colegio Británico ofrece un amplio abanico de extraescolares, tanto a mediodía como al finalizar la jornada / Colegio Británico de Aragón

Nuevas instalaciones pensadas para aprender mejor

El Colegio Británico de Aragón ha renovado sus espacios en Infantil, Primaria y Secundaria, con aulas acristaladas, diáfanas y modulares que facilitan el trabajo por proyectos y el aprendizaje en equipo.

Para los alumnos, en palabras de Cristina Muñoz, “es muy importante tener todo lo necesario para aprender a su alcance”. Con estas mejoras, añade, “se crea un espacio de trabajo que favorece el aprendizaje y la comunicación, tanto entre alumnos como con los docentes”.

El Colegio Británico de Aragón ha renovado sus espacios en Infantil, Primaria y Secundaria, con aulas acristaladas, diáfanas y modulares / Colegio Británico de Aragón

También destacan zonas comunes como las terrazas exteriores, pensadas para “estudiar y trabajar al aire libre”.

Extraescolares La experiencia educativa va más allá de las clases. El Colegio Británico ofrece un amplio abanico de extraescolares, tanto a mediodía como al finalizar la jornada. Para Cristina Muñoz, son “imprescindibles para el desarrollo de los alumnos, tanto a nivel físico como social y emocional”. El programa incluye opciones artísticas y deportivas, “desde jazz o arte dramático, hasta fútbol y golf”.

Una vida escolar activa en comunidad

En la línea de las extraescolares, Muñoz también destaca actividades que se repiten a lo largo del curso y que refuerzan el sentimiento de grupo. El Cross Country, la Liga de Debate, el Sports Day o el sistema de “casas” —inspirado en el imaginario de Harry Potter— forman parte de una vida escolar que busca que el alumnado se sienta parte del centro.

Plazas limitadas para el curso 2026–2027

El periodo de matriculación en el Colegio Británico de Aragón ya está abierto y las plazas son limitadas en varias etapas.

Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con el centro para reservar una visita personalizada y conocer de primera mano un proyecto educativo con enfoque internacional, mucha presencia del inglés y un acompañamiento cercano del alumnado.