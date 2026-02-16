Esto puedes comer en los restaurantes con nuevos Soles Repsol en Aragón
Los tres restaurantes que han sido premiados por primera vez con un Sol Repsol, sus menús, precio y dónde se encuentran
Hoy se ha celebrado la gala de entrega de los Soles Repsol, un reconocimiento que premia la calidad de restaurantes, bares y hoteles en España. Los establecimientos pueden recibir entre uno y tres Soles Repsol, en función de la creatividad, la calidad del producto y la experiencia gastronómica que ofrecen.
Nuestra comunidad autónoma, gracias a restaurantes con propuestas innovadoras y únicas y al gran producto que caracteriza a Aragón, ha sumado cinco nuevos Soles. Con ello, la región alcanza un total de 23 restaurantes galardonados con este reconocimiento, considerado uno de los más importantes del panorama gastronómico nacional, que premia “la excelencia culinaria, la calidad del producto, el servicio y la sostenibilidad”.
Los nuevos restaurantes con un Sol Repsol
La gastronomía aragonesa sigue brillando en el mapa culinario español: tres nuevos restaurantes de la comunidad han sido distinguidos por primera vez con un Sol Repsol. Estos establecimientos se suman a los ya reconocidos, consolidando Aragón como un referente en innovación y calidad culinaria.
Baudilio por Fabiana Arévalo (Valderrobres)
Abierto desde diciembre de 2012, este restaurante ofrece dos menús degustación: Menú Baudilio y Menú Don Baudilio, con precios de 55 y 70 euros, respectivamente.
El primero incluye seis platos, entre los que destacan la clásica crema de setas y robellón, la alcachofa confitada rellena de tartar de jamón de Teruel con su consomé, el pescado de lonja sobre all i pebre de alcachofas o el canelón de carne con bechamel trufada y trufa fresca.
El segundo amplía la experiencia a ocho platos, incorporando propuestas como la zanahoria “aliñada” a su estilo y el cordero del Matarraña cocinado a baja temperatura (17/70º).
El Portal de Albarracín (Albarracín)
Fundado por los padres de Sonia, actual propietaria junto a Reynol, este restaurante destaca por su espacio reducido, que aporta un ambiente íntimo y familiar.
Definen su propuesta como una “cocina honesta, con productos de proximidad, donde cada plato lo marca la estación”. Ofrecen dos menús: Descubrimiento, por 50 euros, y Clásico, por 38 euros, ambos elaborados en función del producto de temporada.
Asador Galino Pueyo (Tardienta)
Además de restaurante, cuentan con la Casa Rural Marga, lo que permite completar la experiencia gastronómica con alojamiento. Son especialistas en cocina a la brasa con leña de carrasca y sarmientos.
Recientemente, su menú especial de San Valentín tuvo un precio de 80 euros, con la posibilidad de incluir cena y estancia en una de las habitaciones de la casa rural, combinando así gastronomía y descanso en un entorno rural.
