La doble crecida que pone en vilo a los pueblos de la ribera del Ebro: "Volvemos a estar con incertidumbre y angustia"

La actual crecida del río Ebro ya ha superado su paso por Novillas y comienza a reflejarse con intensidad en la estación de aforo de Pradilla. Parece que será larga e intensa, pero ordinaria. Según las estimaciones hidrológicas, se espera que el pico de la avenida alcance la ciudad de Zaragoza durante la mañana de este martes, habiendo dejado a su paso caminos anegados o cortados y afecciones en granjas. A diferencia de otros episodios más breves, estos niveles de caudal se mantendrán elevados durante al menos tres días, una situación que provoca molestias en los municipios ribereños. "Volvemos a estar con incertidumbre y angustia", lamenta el alcalde de Alagón, Jesús Gustrán.

La persistencia de esta situación se debe principalmente a las lluvias que están descargando sobre la cuenca a lo largo del día de hoy, las cuales están alimentando de forma continua el cauce principal y retrasando el descenso de las aguas. Esto provoca que sobre la mesa de los alcaldes y en las conversaciones de los vecinos se plantee de nuevo la necesidad de actuar en el cauce para evitar que episodios que, a pesar de su extensión se consideran ordinarios, acaban produciendo daños. "Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia, pero el caudal estará alto durante muchos días y puede ir subiendo si se mantienen las lluvias en la cabecera", refleja el regidor alagonés.

Las precipitaciones actuales están generando un nuevo repunte que dará lugar a un segundo episodio de crecida en mitad de la semana que registre valores de magnitud similar al que atraviesa ahora la zona de Zaragoza. "No tenemos conocimiento de ninguna afección extraña, por ahora estamos sufriendo las inundaciones de las áreas que siempre quedan afectadas", señala a su vez la alcaldesa de Luceni, Ana María Arellano.

Miedo al colapso

El pronóstico para las próximas jornadas es determinante, ya que la acumulación de avenidas podría generar algunos percances inesperados, sobre todo en el caso de que las motas y las barreras de contención pudieran colapsar por la presión de los cauces durante tantas horas seguidas. "Sabemos que es complicado, pero es necesario intervenir en el cauce, con todos los controles que sean necesarios, para adoptar medidas preventivas", incide Gustrán.

En Pradilla observan los trabajos emprendidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para permeabilizar el cauce dentro del programa Ebro Resilience, pero saben que están siendo lentos y todavía no tienen un reflejo directo en este episodio concreto. "Se hacen cosas y van funcionando, pero cada riada es diferente y todos los cambios van más despacio de lo que nos gustaría", señala el alcalde Raúl Moncín.

También a la espera del rediseño de motas y de nuevas actuaciones en el cauce se encuentran en Boquiñeni. Por un lado, los avisos de la doble riada de la CHE han provocado inquietud en la población. Y por el otro, constatan los retrasos a la hora de desplegar la estrategia Ebro Resilencie como en otras localidades ribereñas. La alcaldesa Raquel Coscolla señala que debería haber sido el pasado mes de noviembre cuando les tendrían que haber presentado el proyecto de actuaciones redactado, pero que solo queda esperar. Por ahora las aguas han inundado campos y caminos, pero sin generar afecciones.

Regidores como Gustrán piden mucha más rapidez y contundencia en las actuaciones en el río. "Hace falta una gestión de riesgos integral y aprovechar los periodos de estiaje trabajando más allá de las cañas, los taludes y las motas, se tienen que tomar decisiones firmes aunque cuesten algún tipo de desgaste político", asegura. Ahora, en todo caso, el objetivo es estar vigilantes y evitar incidentes mientras las aguas bajan revueltas. Aunque el episodio dure más de lo habitual en este invierno atípico de lluvias persistentes.