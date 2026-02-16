Educación ultima la contratación de intérpretes de lengua de signos en Aragón para ayudar al alumnado sordo

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ultima la incorporación a las aulas de intérpretes de signos que ayuden en la atención al alumnado sordo o con discapacidad auditiva. La consejería está a punto de adjudicar el nuevo contrato (el anterior caducó hace unos meses) a la única empresa que se ha presentado a la licitación y la intención es desarrollar la labor desde el 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2027. Es decir, este curso y el siguiente. En todo caso, cabe opción de prórroga.

En estos momentos, según ha podido saber este diario, en el departamento constan cuatro solicitudes de alumnado con discapacidad auditiva que necesitaría de estos profesionales. Tres son estudiantes de FP (en el CPIFP Los Enlaces de Zaragoza; en el IES Pablo Serrano de Zaragoza; y en el IES Tubalcaín de Tarazona), mientras que uno es alumno de ESO en el IES Azucarera, también en la capital.

El servicio incluye 30 horas de atención semanales. En total, este curso se prestarán 120 horas semanales de interpretación para estos cuatro estudiantes. En cualquier caso, el contrato contempla un máximo anual de 4.928 horas, distribuidas conforme al calendario escolar oficial.

Con esta medida se garantiza la plena inclusión de estos estudiantes mediante un contrato que tiene como objetivo “eliminar las barreras de comunicación y facilitar el acceso al currículo del alumnado afectado en etapas clave”, matizan desde Educación. Esto se refiere a los cursos de 6.º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional o Educación de Personas Adultas. “El servicio también permitirá anticipar necesidades del estudiante que transita de Primaria a Secundaria durante el tercer trimestre del curso”, añaden las mismas fuentes.

El contrato, estimado en un valor de 181.600 euros, exige la incorporación mínima de cuatro intérpretes de lengua de signos a jornada completa, además de un director o directora del servicio, responsable de la coordinación técnica y de la interlocución con la Administración. Asimismo, se establece la subrogación obligatoria del personal actualmente contratado. Según la documentación recogida en los pliegos, son tres personas las que ahora ya ejercen como intérpretes de lengua de signos, por lo que haría falta incorporar a una más.

¿Cuál es su función?

Los intérpretes acompañarán al alumnado durante sus clases, tutorías y actividades del centro, colaborarán con los equipos docentes y asesorarán sobre estrategias de comunicación y accesibilidad. También podrán participar en actividades complementarias y pruebas oficiales cuando sea necesario.

"Este contrato reafirma el compromiso del Gobierno de Aragón con la educación inclusiva, garantizando que ningún estudiante quede excluido de la vida académica por motivos de discapacidad auditiva. El servicio contribuye a prevenir el abandono escolar, favorecer la titulación y asegurar la igualdad de oportunidades en la formación y el desarrollo profesional del alumnado", señalan fuentes de la consejería.