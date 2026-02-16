Los pantanos de la cuenca del Ebro logran su mejor reserva de agua de los últimos cinco años

Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 82% de su capacidad, con 6.366 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, lo que supone un aumento del 7,6% de sus reservas en la última semana, un total de 565 hectómetros más, según los datos difundidos este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En la misma semana de hace un año sumaban 6.107 hectómetros cúbicos, correspondientes al 78% de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2021-2025) se sitúa en el 69%, con 5.411 hectómetros cúbicos. La reserva de agua embalsada se mantiene por encima de la cifra del pasado año, y supera el promedio de los últimos cinco años y el mínimo del último lustro, registrado en 2023, con 4.396 hectómetros cúbicos y el 56% de la capacidad total.

La provincia de Huesca protagoniza los incrementos más notables. El sistema de Riegos del Alto Aragón ha dado un giro a la última medición con embalses como Barasona (95%) y El Grado (93%) que se encuentran prácticamente llenos.

En este momento, con una riada en curso, los embalses del Ebro están siendo determinantes para laminar la avenida, manteniendo las afecciones en términos ordinarios. Desde los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix están haciendo desembalses preventivos. Algo que también se está produciendo con Yesa o en otros puntos como La Peña (85%) para gestionar las entradas de agua de los ríos Gállego y Cinca.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses ha alcanzado el 70%, con 475 hectómetros cúbicos, por debajo de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 484 hm³ y el 71% de capacidad, aunque por encima del promedio de los últimos cinco años, que fue de 426 hm3 y el 63 % de capacidad.

También se mantiene por encima de la medida del mínimo del último quinquenio, que se registró en 2024 con 324 hm³ y el 48 % de capacidad. La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.287 GWh, lo que representa el 72 % de la capacidad máxima de la cuenca, siete puntos más que la semana pasada.