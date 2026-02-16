Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes en prácticas se suman a la huelga de médicos en Aragón: "Es la vida que tendremos y nos parece importante luchar por unas buenas condiciones"

Mencía y Blanca son dos jóvenes alumnas que se han concentrado a las puertas del hospital Clínico en el primer día de paros para "luchar por los derechos de los facultativos"

Médicos en la concentración del hospital Clínico en el primer día de huelga. / Jaime Galindo

Cristina García

Zaragoza

Con sus batas blancas y la ilusión de quien se estrena por primera vez en una profesión, Mencía y Blanca se han sumado a la concentración de médicos a las puertas del hospital Clínico de Zaragoza en la primera jornada de una huelga estatal y autonómica que se extenderá hasta este viernes. "Queremos luchar por los derechos de los médicos", ha compartido la primera joven, estudiante de 1º de Medicina en la capital aragonesa que está de prácticas en el centro hospitalario y que se ha movilizado para luchar por el que será su oficio.

"Esta es la vida que nosotras vamos a tener y nos parece muy importante luchar por tener unas buenas condiciones, ya no solo para nosotras, que también, sino para toda la población porque somos una profesión de servicio", ha compartido Blanca, que ha incidido en que "son reivindicaciones no tanta hacia los médicos, sino hacia el resto personas". "El hecho de no tener nosotros unas condiciones favorables va a repercutir en la salud de los pacientes", ha expresado la joven.

Mencía ha concretado que luchan para que "las horas de guardia se paguen al mismo precio que las de por la mañana", que es uno de los principales reclamos autonómicos que ha llevado a los médicos a parar su actividad. Además, se ha mostrado crítica con la firma entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios del sector (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) el pasado mes de enero para crear un Estatuto Marco, ya que considera que "no se ha contado con los médicos". "Somos minoría y por eso no han contado con nosotros, no nos han preguntado", ha denunciado.

Por estos motivos, las jóvenes se han sumado a la concentración de este lunes y lo volverán a hacer el resto de días de paros, cuando también se realizarán protestas a las puertas de los hospitales aragoneses a las 12.00 horas. "Vamos a apoyar la huelga toda la semana", ha afirmado Mencía. La joven estudiante ha animado a la población a acudir también a la manifestación que han convocado Cesm Aragón y Fasamet este viernes en Zaragoza. Partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y marchará hasta la Delegación del Gobierno de Aragón.

