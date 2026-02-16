El ex jugador del CAI Zaragoza y líder de Vox que presiona para hacer el trasvase del Ebro: "Queremos llevar el agua a donde hace falta"

Posando en la ribera del Ebro frente al puente de Piedra de Zaragoza rodeado de varios dirigentes de su partido, el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha vuelto al ataque con el trasvase del Ebro. Lo hizo el día después de las elecciones del 8F en Aragón, en las que la ultraderecha aragonesa logró los mejores resultados de su historia tras doblar su representación en las Cortes de Aragón con 14 diputados.

"Estamos a las orillas del Ebro y toda esta agua acaba en el mar sin que ni siquiera los propios aragoneses puedan utilizarla por falta de infraestructuras hidráulicas, las que lleva reclamando Vox desde su existencia. Queremos interconectar las cuencas y queremos llevar el agua de donde sobra -señalando al Ebro- la donde hace falta como en la Región de Murcia", decía el propio Antelo en un vídeo que posteriormente el partido colgó en redes sociales. Un mensaje que en campaña electoral defendió el candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco.

Antelo es un viejo conocido de Zaragoza. El hoy diputado y líder murciano de Vox fue jugador de élite de baloncesto durante más de una década, que le llevó incluso a defender, entre otros, la camiseta del CAI Zaragoza, ahora Casademont Zaragoza, e incluso de la selección española en categoría júnior.

Nacido en Noia (La Coruña) en 1987, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y en 2004 se incorporó a las filas del Cáceres CB en lo que fue su primera participación en el baloncesto de élite. Allí comenzó una carrera que se dilató hasta 2019, cuando dos graves lesiones en el tendón de Aquiles le obligaron a retirarse tras haber pasado por varios equipos e incluso a disputar 9 temporadas en la liga ACB, primero con el Fuenlabrada entre 2008 y 2010; y desde 2012 con el UCAM Murcia, club donde terminó abandonado el deporte.

José Ángel Antelo, a la derecha de la imagen, durante la pretemporada 2005/06 junto a Mario Fernández (izquierda), Alberto Angulo, Xavi Terrén y Óliver Arteaga / El Periódico de Aragón

En esta trayectoria que le llevó por 9 equipos diferentes, Zaragoza se cruzó en su camino tras abandonar el Cáceres CB. Aquí estuvo tan solo una temporada, cuando el club militaba en liga LEB bajo el nombre de CAI Zaragoza (temporada 2005-06).

En aquel equipo, dirigido por Alfred Julbe, Antelo compartió vestuario con referentes del club rojillo como Matías Lescano o Alberto Angulo. Aquella plantilla la componían, además, Lionel Chalmers, Javier Terrén, Benito Doblado, Óliver Arteaga, Billy Keys, Billy Keys, Rafa Vidaurreta, Mario Fernández, Richard Fox, Joseph García y Desmon Kenyatta Farmer.

Ese CAI Zaragoza concluyó la liga regular en cuarto puesto, pero terminó despertando del sueño de ascender a la ACB en la última eliminatoria frente al CB Murcia, sexto clasificado, perdiendo en el quinto y decisivo partido ante la marea roja en el Príncipe Felipe.

Otras polémicas

La de defender el trasvase del agua desplazándose a Zaragoza no es la única polémica en la que se ha visto envuelto Antelo en los últimos tiempos. Hace varios meses, el diputado de Vox aprovechó la espiral de violencia en Torre Pacheco (Murcia) el pasado mes de julio tras la agresión grupal a un anciano en la localidad para proferir comentarios contra la población migrante en declaraciones públicas y a través de redes sociales.

Unos mensajes por los que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia incoó diligencias por posibles delitos de odio tras recibir las denuncias de PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

Noticias relacionadas

No era la primera vez que la Fiscalía investigaba a Antelo por este delito. Cuatro asociaciones (Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, Parem (Asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia) y Murcia Acoge ya le denunciaron en octubre de 2023 por vincular la llegada de personas en patera a la Región con una "infiltración yihadista" que "eleva el riesgo de atentados". Además, el entonces vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio acusó al Ejecutivo central de "complicidad con las mafias". La denuncia terminó siendo archivada.