Unos montañeros de Navarra desafían la alerta roja del Moncayo para alcanzar la cima con rachas de 130 km/h: "Es una temeridad"

Bajo un escenario de alerta roja, el Grupo de Montaña Saioa de Corella decidió desafiar a la montaña y escalar el Moncayo bajo unas condiciones extremas, peligrosas y que podría haber acabado en tragedia. Con una sensación térmica de -20 grados, una visibilidad nula y unas rachas de viento que superaban los 130 km/h, este grupo de montañeros pusieron a prueba sus 33 años de trayectoria y la vida.

El pico situado en la provincia de Zaragoza no se libró de la borrasca Oriana y mostró unas condiciones climatológicas adversas para la práctica de cualquier deporte. No era ni mucho menos favorable subir hasta la cima. Las fuertes rachas de viento y las gélidas temperaturas no fueron suficiente para este grupo de veteranos montañeros que decidieron seguir adelante. Una decisión que ha incendiado las redes sociales y el sector del montañismo profesional tras publicar un vídeo en Instagram donde "presumían de esta hazaña".

Aunque el grupo navarro alardea en la publicación de Instagram de contar con más de 33 años de experiencia "leyendo la montaña, anticipando ventisqueros y aplicando un método estricto de seguridad", los usuarios de esta conocida red social no han dudado en dejar sus comentarios achacando la temeridad que ha llevado a cabo este grupo de montañeros a lomos del Moncayo.

Lo que más ha indignado a los usuarios y profesionales no es solo el riesgo personal de la expedición, si no el efecto dominó que una tragedia hubiera provocado en los servicios de emergencia. Las redes se han llenado de testimonios directos que cuestionan la ética del ascenso. "Luego ya nos jugaremos los equipos de rescate para sacaros de esas situaciones", "por mucha experiencia que tengan poner en riesgo su vida y la de las personas que les rescatan" o "la montaña cuando quiere gana" han sido algunos de los comentarios de los usuarios.

El grupo ha ediatado la publicación de Instagram para lanzar este mensaje a las numerosas críticas: "Resulta cuestionable q se pretenda delimitar lo aceptable y lo inadmisible desde posiciones carentes del conocimiento necesario para comprender lo juzgado".

Un rescate hace menos de un mes

No es la primera vez que un grupo de montañeros de Navarra deciden subir al Moncayo en condiciones extremas. Hace menos de un mes, tres montañeros navarros fueron rescatados de este parque natural situado en Aragón tras verse afectados por un alud mientras realizaban actividades de montaña en el macizo. El suceso se produjo el pasado 26 de enero cuando este grupo se encontraba en una de las hoyas del Moncayo, un entorno que suele presentar condiciones delicadas durante el invierno.

Dos de los rescatados resultaron ilesos mientras que el tercero fue atendido por una posible fractura en una extremidad. La Guardia Civil, mediante el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), se desplazaron hasta la zona del circo de San Miguel para evacuar a los montañeros.

Noticias relacionadas

Tres montañeros muertos en el Moncayo hace un año

Tres excursionistas perdieron la vida hace menos de un año por una posible precipitación en la zona de La Escupidera, conocido emplazamiento dentro de este parque natural aragonés. Dos de los fallecidos nacieron en 1960 y el otro en 1962. Las víctimas, todos ellos varones y provenientes de Madrid, formaban parte de un grupo más amplio de personas que habían viajado hasta la zona para realizar el ascenso a la cumbre.