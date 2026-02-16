La Guía Repsol reconoce con dos Soles a un restaurante de Aragón e incorpora a otros tres más a su lista

Nuevo espaldarazo gastronómico a Aragón. Tras sumar la comunidad el pasado mes de noviembre una nueva estrella Michelin, en esta ocasión para Casa Rubén de Tella (Huesca), la Guía Repsol ha reconocido este lunes al restaurante Callizo (Aínsa-Sobrarbe, Huesca) con dos Soles. De esta manera, la comunidad recupera su presencia en este escalafón culinario tras Cancook (2022, 2023 y 2024), Novodabo (2021, 2020, 2019, 2018) y Lillas Pastia (2018, 2017, 2016 y 2015).

Este hito se suma a la otra gran novedad que deja esta gala, celebrada este año en Tarragona. Los restaurantes turolenses Baudilio por Fabiana Arévalo (Valderrobres) y El Portal de Albarracín (Albarracín) y el asador oscense Galino Pueyo (Tardienta) han sido incluidos por primera vez en esta guía de referencia. A partir de esta noche, Aragón suma 23 restaurantes con Soles Repsol -uno más que el pasado año-, el máximo reconocimiento gastronómico en España a restaurantes y cocineros por "su excelencia culinaria, calidad de producto, servicio y sostenibilidad".

En el plano nacional, hay 808 restaurantes incluidos en la Guía Repsol en su edición 2026: 46 establecimientos con tres Soles, 173, con dos Soles y 589 con uno. Por comunidades, Cataluña (122), Madrid (98), Andalucía (77) y País Vasco (75) son los territorios con mayores representantes. La lista se confecciona gracias a unos 70 "inspectores" que se conocen al dedillo la oferta gastronómica de cada una de sus comunidades y tienen "amplios conocimientos" culinarios pero sin vinculación directa con el sector de la hostelería.

Los dos Soles Repsol reconocen a un establecimiento que sobresale por desarrollar "un concepto en el que la cocina muestra la madurez, el potencial y la ambición para seguir evolucionando. Despunta por su dominio de la técnica y la búsqueda de las mejores materias primas. Con un servicio impecable capaz de que fluya con naturalidad la atención, y una bodega muy meditada".

Por su parte, un Sol Repsol se otorga a aquellos restaurantes "que recomendarías a un amigo" y "es premisa la calidad del producto y la intención de elaborar una cocina honesta y coherente que irá creciendo", además de contar "con un servicio atento y profesional, así como una bodega con inquietudes".

El buen año de Callizo

El restaurante Callizo continúa de dulce y no para de sumar alegrías. El viejo caserón reconvertido en restaurante hace más de 20 años revalidó el pasado mes de noviembre su estrella Michelin, ganada en 2021 y mantenida de forma ininterrumpida desde entonces gracias a su "cocina de piedra" y su enfoque en el producto local y el territorio.

En el arranque del 2026, las buenas noticias no han parado para la doble pareja que ponen alma al restaurante oscense -Josetxo Souto y Ramón Aso en la cocina y Eva y Pilar Sierra en la sala-. La Guía Repsol ha valorado esta "cocina de monte del Alto Aragón" no solo manteniendo el Sol que ya le otorgó por primera vez en 2022, sino que le ha elevado hasta los dos Soles, un selecto club formado por 173 establecimientos en toda España y en el que este año se han estrenado una decena junto a Callizo.

Su propuesta para por dos menús Piedra -menú degustación- y Tierra por 150 y 130 euros respectivamente, además de ofrecer un menú infantil por 35 euros.