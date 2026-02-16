Invertir en garajes ya no es un negocio redondo: cae su precio y su rentabilidad

El precio de los garajes en venta en Aragón ha caído un -5,5% en 2025 y sitúa el precio medio en 11.987 euros, según el estudio de “Precios de los garajes en venta en España en 2025”, basado en los precios de los garajes en venta del mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa .

Así, Aragón ha pasado de una variación interanual del 15,4% de diciembre de 2024 al -5,5% detectado en el mismo periodo de 2025. En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda ha pasado de los 12.684 euros de diciembre de 2024 a los 11.987 euros de diciembre de 2025.

"Aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7%). Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024. Sin embargo, la brecha territorial sigue siendo enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona vemos ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 25.000 euros, convirtiendo el garaje en un activo casi de lujo”, comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Los canarios son los más perjudicados con la subida de los precios

Las 13 comunidades en las que el precio de los garajes se ha incrementado, según el estudio de Fotocasa : son: Canarias (20,4%), La Rioja (10,5%), Región de Murcia (7,0%), Castilla y León (6,7%), Madrid (6,2%), Baleares (5,5%), Galicia (5,4%), Cantabria (5,3%), Comunitat Valenciana (4,5%), Andalucía (3,3%), Extremadura (1,1%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Navarra (0,6%). Por otro lado, en cuatro comunidades se producen descensos anuales en el precio de los garajes y son: Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

En cuanto a los precios en 2025, las comunidades autónomas con el precio medio de los garajes por encima de los 15.000 euros son: País Vasco con 20.635 euros, Baleares con 19.712 euros, Cantabria con 17.522 euros, Galicia con 16.517 euros, Andalucía con 15.561 euros, Canarias con 15.520 euros y Castilla y León con 15.413 euros. Por otro lado, las CCAA en donde el precio medio de los garajes son los más económicos son Castilla-La Mancha con 9.876 euros y Región de Murcia con 9.792 euros.

Por municipios

En dos de las tres ciudades el precio de los garajes sube en 2025. Las ciudades que experimentan los incrementos son: Huesca (7,7%) y Sos del Rey Católico (1,2%). Por otro lado, Zaragoza experimentó la caída del -4,1%.

En cuanto a los precios medios de los garajes por ciudades, vemos que las ciudades para comprar un garaje en la región en 2025 son: Huesca capital con 15.252 euros, Zaragoza capital con 14.407 euros y Sos del Rey Católico con 3.554 euros.