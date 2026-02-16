El juez rechaza la "inquisición general" y sobresee provisionalmente la denuncia por la que dimitió asesora de Teruel Existe de la DPT

El juez ha sobreseído provisionalmente la denuncia presentada por el empresario y periodista José Luis Campos contra Nieves Sánchez, la exjefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, y esposa de Tomás Guitarte, cara visible de Teruel Existe y diputado autonómico recientemente reelegido en las elecciones del pasado domingo 8 de febrero.

Apenas cuatro días después de que Sánchez presentara su dimisión denunciando una "vendetta' personal" contra ella y con el objetivo de proteger a un proyecto político "con 26 años de trayectoria y que trasciende" a su persona, el juez sobresee provisionalmente la denuncia y señala que "no puede iniciarse un proceso penal apoyado en meras conjeturas o sospechas cuando no existen, ni siquiera, los mínimos indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada".

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el juez Manuel Turmo Peña, titular de la plaza nº2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exjefa de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Teruel, Nieves Sánchez Esteban, por presuntos delitos contra la Administración Pública, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario y/o tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

El juez argumenta en su auto que "el proceso penal no puede iniciarse sobre meras conjeturas acerca de una intervención indirecta no descrita, ni sobre la sola sospecha", que "no se aporta un relato fáctico con entidad bastante para afirmar, siquiera en términos iniciales, la existencia de indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada" y por tanto, la denuncia "carece del soporte indiciario mínimo exigible para justificar la apertura y mantenimiento de unas diligencias penales" y concluye que "es improcedente acordar diligencias encaminadas a comprobar si existen los elementos típicos del delito cuya ausencia se reconoce en el propio escrito".

"La inquisición general" no es compatible con la Constitución

En un duro auto, expresa el juez que "la denuncia no aporta indicios de manipulación del procedimiento o cualquier otro dato objetivo que permita apuntalar una imputación penal ni tan siquiera indiciariamente".

Sustentándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo manifiesta el instructor "que no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un ámbito profesional o un fenómeno, por más reprochables que pudieran parecer (…) solo cabe seguir un proceso penal cuando existan indicios de comisión de una infracción penal" y puntualiza que un proceso penal instrumentado en la "inquisición general" no es compatible con la Constitución.

